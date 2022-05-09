Yayla Agro, Niğde fabrikasının ardından ABD'de yatırım planlıyor

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, şirketin bu hafta gerçekleştirilecek halka arzından elde edilecek gelirin bir kısmı ile Niğde'deki yeni fabrika yatırımını finanse edeceklerini; ancak halka arz ile asıl amaçlarının planladıkları uluslararası stratejik ortaklıklara hazırlık olduğunu söyledi.

Niğde fabrikasının 2023 ilk çeyrekte hayata geçmesinin ardından bir sonraki adımın yurtdışı yatırım olacağını belirten Gümüş, ilk yatırımlarını ise ABD'de yapacaklarını söyledi.

Gümüş, ABD'de sıfırdan yatırımı da değerlendirebileceklerini ancak önceliklerinin satın alma olacağını söyledi.

Şirketin halka arz sonrası büyüme hedefleri ile ilgili Reuters ile yaptığı söyleşide Gümüş, "Halka arzı şirketler genelde yatırımlarını daha düşük maliyetlerle finanse etmek için oluyorlar. Onun etkisi de var ama bizim halka arz olma noktasında farklı motivasyonlarımız var" dedi ve ekledi: "Şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. Global ölçekte oyuncu olma hedefimiz var. Halka arz, bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek. Global oyuncularla farklı stratejik ortaklıklar için halka açık bir şirket olmanın masada çok büyük avantajı var."

Global perakende kanallarında dünyanın sayılı markaları arasına girme hedefleri olduğunu ve bu doğrultuda stratejik ortaklıklar amaçladıklarını belirten Gümüş, "Türkiye'ye pazara girmek isteyen görüştüğümüz yurtdışı gıda firmaları var. Stratejik ortaklık olursa, bize de yurtdışında katkı sağlayacak olursa, karşılıklı know-how, bilgi birikimi, tecrübe bunları karşılıklı aktarıp sinerji yaratabilirsek" diye konuştu.

Öte yandan halka arz gelirinin bir kısmını Niğde OSB'de kuracakları yeni fabrika yatırımında kullanacaklarını belirten Gümüş, gelirin bir kısmını da işletme sermayesi olarak tutacaklarını söyledi.

Niğde fabrikası için ilk etapta 450 milyon liralık yatırım yapılacağını belirten Gümüş, "Bu yıl inşaatı bitereceğiz, yıl sonuna kadar makinelerimiz gelecek, 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlamayı düşünüyoruz" dedi.

Gümüş'ün verdiği bilgiye göre, 300 yeni istihdam yaratacak olan Niğde fabrikasında ürün işleme ve fonksiyonel gıda üretimi yapılacak.

Rotayı ABD'ye çevirecek

Niğde'deki yatırımın ardından bir sonraki adımın ise yurtdışında yatırım olacağını söyleyen Gümüş, "Niğde yatırımından sonra ilk yapacağımız yatırım yurtdışı yatırımımız olacak... ABD olarak planlıyoruz. Tüketim alışkanlıkları noktasında... Katma değerli ürünlerin pazarı orası. Avrupa'nın ABD'ye göre biraz daha geleneksellik boyutu var. ABD'nin tüketim alışkanlıkları çok daha pratik, fast-food kültürü. Biz de bu ürünleri fast-food'a rakip olarak çıkardık" diye konuştu.

Gümüş ABD'de sıfırdan yatırım mı, yoksa satın alma mı planladıkları ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Fırsatları gözlemliyoruz. Bizim için daha mantıklı olan seçenek; varolan, altyapısı olan bir firmayı satın almak. Pazar araştırmasında reputasyonu iyi olan bir firma olursa sorun olmaz ama başka dezavantajlarını yaşamamak noktasında iyi değerlendirilmesi gereken bir konu... Yereldeki üretim dinamiklerini, yereldeki pazarlama boyutlarını iyi ölçümlemek lazım, hem lojistik anlamında hem lokasyon anlamında."

Cironun yüzde 65'i yurtdışı satışlardan

Gümüş'ün verdiği bilgiye göre, 65 ülkeye satış gerçekleştiren Yayla Agro'nun cirosunun yüzde 65'ini yurtdışı satışlar oluşturuyor. Şirketin 2020'de 1.8 milyar lira olan toplam cirosu 2021'de 4.5 milyar liraya yükseldi. Şirket yurtiçi pirinç ve bakliyat sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor.

Bu yıl da geçen seneye yakın büyüme oranı öngördüklerini belirten Gümüş, büyüme için gelişmiş ülkeler ile fonksiyonel gıda tüketiminin ön planda olduğu Uzakdoğu ülkelerine yöneleceklerini söyledi.

Katma değerli ürünlerin cirodaki payını da artıracaklarını ifade eden Gümüş, ayrıca TMO ihalelerini yeni bir büyüme kanalı olarak gördüklerini belirtti.

Gümüş, "TMO bizim için yeni bir kanal. Türkiye'de geçen sene hububat rekoltesinin eksik olmasındaki süreci fırsat olarak değerlendirip geçen yılın altıncı ayında bu kanala girdik. TMO ciddi alım yapıyor, o fırsatı gözlemleyerek girdik. Bundan sonraki süreçte bu kanalı çok daha iyi değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

11 Mayıs'ta talep toplamaya başlıyor

Yayla Agro Gıda'nın yüzde 15 hissesinin halka arzında 11-12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 472.6 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 42.6 milyon TL nominal değerli pay ile 28.4 milyon TL nominal değerli ortak pay satışı olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Paylar 12.50 TL'den arz edilirken, payların tamamının satılması durumunda halka arz büyüklüğü 887.5 milyon lira olarak gerçekleşecek. İşlem, bu yıl Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü büyük halka arz olacak.