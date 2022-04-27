Yayla Agro’da talep toplama, 11-13 Mayıs’ta

Yayla Agro Gıda’nın halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru, 22 Nisan tarihinde onaylanırken, halka arz için talep toplama tarihleri ise 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL’den 472 milyon 600 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

Halka arz için geri sayıma başlayan Yayla Agro, bugün Ankara ve Mersin’de bulunan 2 üretim tesisi ve 532 çalışanıyla hizmet veriyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları listesinde sıralanan Yayla Agro, ürünlerini Türkiye genelindeki 60 binden fazla satış noktasında tüketiciyle buluşturuyor. Ticaret Bakanlığı Turquality Marka Destek Programı kapsamında desteklenen şirket, Legurme markasıyla 6 kıtada 65’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Halka arz geliri, üçüncü fabrika yatırımında değerlendirilecek

Halka arz için SPK’dan gerekli onayı aldıklarını belirten Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, “Halka arzın getireceği kurumsallaşma ile şirketimizi gelecek kuşaklara daha güçlü bir yapıda devretmeyi hedefliyoruz. Halka arz ile elde edilecek geliri, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracağımız üçüncü fabrikamızda, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.