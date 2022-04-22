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Yayla Agro'nun halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 12,50 liradan halka arzına onay verdi.

Arena Finans Faktoring AŞ'nin 78 milyon liralık, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Fibabanka AŞ'nin ise 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

 

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