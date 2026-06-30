Yayla Gıda’nın yeni marka yüzü Gupse Özay oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gıda sektörünün önde gelen markalarından Yayla Gıda, yeni iletişim döneminde oyuncu Gupse Özay ile iş birliği yaptı. Şirketin yeni reklam kampanyasında rol alan Özay, markanın farklı ürünleri için birbirinden farklı karakterlerle kamera karşısına çıkacak. Reklam serisinin ilk filmi ise dijital platformlar ve televizyon kanallarında aynı anda yayınlanarak izleyicilerle buluştu.

İlk reklam filmi zenginleştirilmiş pirinci tanıtıyor

Kampanyanın ilk reklamında, Yayla Gıda'nın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını belirttiği vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş pirinç ürünü tanıtıldı. Reklam filminde Gupse Özay, mizahi bir karakteri canlandırırken, ürünün besleyici özellikleri ve lezzeti ön plana çıkarılıyor.

Her ürün için farklı karakter konsepti

Şirket, reklam kampanyasında tek bir konsept yerine her ürün için farklı hikâyeler ve karakterler hazırladığını açıkladı. Bu kapsamda Gupse Özay'ın ilerleyen dönemde markanın farklı ürün gruplarını tanıtacağı yeni reklam filmlerinde de yer alacağı belirtildi.

"Bu pilava ancak kaşık atılır" sloganı dikkat çekti

Reklam filminde kullanılan "Bu pilavla aşık atılmaz, bu pilava ancak kaşık atılır" repliği kampanyanın öne çıkan mesajlarından biri oldu. Yayla Gıda, Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç çeşitlerini vitamin ve minerallerle zenginleştirerek tüketicilere sunduğunu duyurdu. Ürünler, "Yayla'dan geldiği belli!" sloganıyla pazara sunuluyor.