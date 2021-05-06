Yazaki, Türkiye’de mühendislik merkezi kuracak

BURSA (DÜNYA) - Avrupa’daki ikinci, Türkiye’deki ilk tasarım merkezini kurmaya hazırlanan Japon Yazaki, akademik destek almak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında üniversite ile ortak projeler de hayata geçirilecek. Yazaki Systems Technologies Turkey Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Kohichi Noguchi, “Bugün imzaladığımız bu protokol yeni bir başlangıç olacak. İleride yapacağımız yatırımlarımız ve projelerimiz için Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte çalışmak istiyoruz. Destek olan ve bizlere güvenen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Firma Genel Müdürü Ergün Yıldırım da 245 bin çalışanı bulunan Yazaki’nin Türkiye’de 1995 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, bugün 7 bin kişilik bir organizasyona ulaştıklarını aktardı. Yıldırım, “Mühendislik Merkezi’mizi Avrupa’da tescillendirdik ve Avrupa’nın ikinci en büyük mühendislik merkezi şimdi Türkiye’de kurulacak” diye konuştu. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında üstün bir gayretle çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu amaçla ULUTEK Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni yeniden yapılandırdıklarını ve önemli bir ivme yakaladıklarını kaydetti.