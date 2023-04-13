Yazılım şirketi Rapsoda istihdamda yüzde 30 büyüme hedefliyor

Rapsodo Kurucusu ve CEO’su Batuhan Okur, kuruluşunun 7. yılında Ar-Ge üssünü Türkiye’de kurma kararı aldı. Spor performansı ölçüm ve analitiği pazarında, veri bilimi odaklı yazılımlar geliştiren Rapsodo, kamera ve radar kombinasyonundan oluşan donanımıyla bir sporcunun “Ben daha iyi nasıl olabilirim” sorusuna yanıt buluyor.

Sporcu ürünü kullandıkça AI (yapay zeka) motoru, sporcuyu daha iyi anlıyor, artı ve eksileri karşılaştırmalı olarak sunuyor. Veri bazlı geliştirme üzerine kurulu sistem sayesinde bugün dünyaca ünlü kulüpler, sporcular ve antrenörler, pazar değerini artırma konusunda önemli adımlar atıyorlar.

Türk girişimci Batuhan Okur tarafından 2011 yılında kurulan ve merkezi Singapur’da bulunan Rapsodo’nun Global Teknoloji Direktörü Burak Savak oldu.

"Dünyada bir kez daha dikkatleri üzerimize toplayacağız”

Türkiye’den dünyaya yazılım ihraç eden Rapsodo’nun 2023 yılında istihdamda %30 büyüme hedeflediğinin altını çizen Rapsodo Global Teknoloji Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Burak Savak “Rapsodo’nun İzmir’de yer alan Ar-Ge üssünden, küresel spor teknolojileri pazarına yön veriyoruz. Göç etmesinin önündeki nedenleri kaldırmamız gereken çok değerli mühendislerimiz var.

Bizim hedefimiz bu değeri ortaya koyabilmek. Ulusal kalkınmaya büyük önem veren Rapsodo küresel pazar koşullarına uyum sağlayan yeni nesil yönetim modeliyle yakın gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılara imza atacak, birlikte şahit olacağız” dedi.

Merkezi Singapur’da, Ar-Ge Ofisi Türkiye’de yer alan Rapsodo’nun dört farklı kıtada, dört farklı ülkede 13 farklı ulustan çalışana sahip olduğuna dikkat çeken ve şirketini Singapur doğumlu Türk asıllı bir dünya markası olarak tanımlayan Okur ”Globaldeki başarıda en büyük gücümüzü, Türk yazılımcılarımız oluşturuyor.

İstihdamda tersine göç ve yatırımda ulusal kalkınma her zaman önceliğimiz oldu. Dünyaya yazılım ihracatı yaptığımız teknik ekibin başına Burak Savak geldi. Çok uluslu firmalarda başarılı projelere imza atan Savak’ın Türkiye yazılım pazarına katacağı değer büyük olacak. Yakın zamanda lansmanını yapacağımız yüksek teknolojiye sahip yeni ürünümüzle, dünyada bir kez daha dikkatleri üzerimize toplayacağız” dedi.