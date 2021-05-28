Yazlık bölgelere kargo şube yatırımları arttı

Kargo şirketleri, yazlık bölgelerde artan nüfusunda etkiyle şube yatırımlarını yazlık bölgelere kaydırmaya başladı.

Yazlık bölgelerde yaşanan artış hakkında bilgi veren Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz, “Muğla, Antalya, İzmir gibi bölgelerde personel sayımız geçen yıla oranla yüzde 20 arttı. Sadece son 1 ayda İzmir bölgesinde 4, Aydın bölgesinde 2, Muğla bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 8 yeni acente açtık. Gönderi dağılım yoğunluklarına göre, personel ve acente artırımları sürekli gündemimizde olacak.” dedi.

“Ev ev teslim ediyoruz”

Pandemi öncesi ile bugün arasında çalışma şekillerinin de değişiklik olduğunu söyleyen Yavuz, “Daha önce kurumdan kuruma gönderim sayısı fazlaydı. E-ticaret teslimatları toplu olarak şirketlere teslim ediliyordu. Ancak artık evden çalışma nedeniyle birlikte eve teslimatlar arttı ve her bir noktaya bir paket bırakmaya başladık. Öte e-ticaret müşterilerimize ait gönderi sayısı iki kat arttı.” diye konuştu.