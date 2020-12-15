YDA’ya Kazakistan’dan devlet onur madalyası

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kakazistan’ın sosyo ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı, YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’a “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı” ödülü verdi.

Törene ilişkin açıklama yapan YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yurt dışında bugüne kadar çok büyük projelere imza attıklarını belirterek, bunun kilometre taşını ise 2001 yılında yatırım yapmaya başladıkları Kazakistan olduğunu söyledi.

Nursultan Nazarbayev’in yabancı yatırımcıları teşvik etmek için elverişli ortamları oluşturan politikaları sayesinde, 19 yıldır Kazakistan’da çok güzel projelere imza attıklarını dile getiren Arslan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Başbakan Askar Uzakpaevich Mamin’in iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük destek verdiğini anlattı.

Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunun sembolü olabilecek çok daha büyük projelere imza atacaklarına inandıklarının altını çizen Arslan, bu madalyadan dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu bildirdi.

Kazakistan’da halen 4 şehir hastanesinin yapımına devam eden YDA Group, Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı ile birlikte Aktau Uluslararası Havalimanı’nın yatırım ve işletmeciliğini de yürütüyor.