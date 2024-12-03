YEKA RES-2 projesinin Ovacık Rüzgar Enerji Santrali’nin ilk fazını devreye alındı

YEKA RES-2 projesi kapsamında Ovacık RES’teki ilk fazın devreye alınmasıyla toplam kurulu gücünü 3.830 MW’a yükselten Enerjisa Üretim, orta vadede piyasa koşullarının uygun olması durumunda yenilenebilir enerji santrallerine yapacağı yatırımlar ile bu kapasitesini 7.500 MW seviyesine ulaştırmayı amaçlıyor.

Toplam 28 santraliyle Türkiye’nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan şirket, üretim miktarı özel sektör oyuncuları arasında yüzde 7,3 pazar payını temsil ediyor. Ovacık RES’in tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 135 bin ton karbon salımının önlenmesi hedefleniyor. Bu hedef, yaklaşık 20 bin yetişkin ağacın karbon tutmasına eşdeğer bir katkı sunmanın yanı sıra, 30 bin aracın trafikten çekilmesine ve 27 bin evin yıllık karbon ayak izinin önlenmesine denk bir etki sağlayarak Enerjisa Üretim’in karbonsuzlaşma yolculuğunda önemli bir adım daha olacak.

Her alanda fırsat eşitliği...

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl: "Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa’nın tek seferdeki en büyük rüzgar yatırımlarından 1.000 MW’lık YEKA RES-2 projesi dahilindeki Ovacık RES, bu vizyonun en önemli parçalarından biri. Ovacık RES’i anlamlı kılan bir diğer yön ise tamamen kadınlardan oluşan bir ekip tarafından yönetilecek olması. Değişim hikayesinin ilk kuşağını oluşturan bu ekip için kapsamlı bir eğitim programı kurguladık. Programda, bugüne kadar 25 mühendis ve teknisyenlerimiz yer aldı. Onlar, önemli bir dönüşümün ilk öncüleri, yarınlara ilham verecek hikayelerin yazarları. Bu program, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının ve her alanda eşit fırsatlar yaratılmasının önemini bir kez daha vurguluyor. Bu çabamızla Türkiye’de bir ilke imza attığımız için gururluyuz” dedi.

Yerli ve yenilenebilir

Hali hazırda, enerji üretiminin yüzde 59’unu yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Enerjisa Üretim, bu oranı önümüzdeki yıllarda daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. YEKA RES-2 projesinde kullanılan türbinlerin kule, kanat, jeneratör ve nasel gibi kritik öneme sahip parçaların Türkiye’de üretilmesi hem ihracat potansiyeli yaratıyor hem de ülkemiz ekosisteminin daha güçlü hale gelmesine katkı sağlıyor.