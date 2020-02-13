Yemek kartlarında denetim artırılmalı

13 Şubat 2020

Hilal SARI

Türkiye'de Ticket Restaurant yemek kartlarıyla pazarın liderlerinden olan Edenred'in Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Kasım 2018’de yürürlüğe giren ve sektöre yeni kurallar getiren düzenlemelerin uygulanması konusunda denetimin sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

KOBİ’lerin korunması gerekiyor

“Çalışanlar şirketler tarafından verilen yemek kartlarını gidip restoranda harcamalı” diyen Ladoucette bazı marketlerin yüzde 18 KDV uygulanan ürünleri de yemek kartıyla yasak olduğu halde satabildiğini fakat bu kartlarla aslında ancak yüzde 8 KDV’li gıdalar alınması gerektiğini belirtiyor. Bu durumun yeme içme sektörüne ve küçük işletmelere zarar verdiğini ifade eden Ladoucette, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin bu anlamda korunması için çözüm önerilerini DÜNYA’ya anlattı.

Harcamanın %40'ı marketlerde

Eric de Ladoucette, yemek kartına yüklenen bakiyelerin yüzde 40'ının marketlerde harcandığını ve bunun yeme-içme sektörü için bir risk olduğunu vurguladı. Yemek kartlarının kullanım amacından sapmasının sektör için endişe verici olduğu yorumunu yapan Ladoucette, “Süper marketler kullanımlarının giderek artması yemek kartlarının restoranlarda daha az kullanılıyor olması anlamına geliyor. Bu da Türkiye ekonomisinin çoğunluğunu temsil eden, birçok kişiyi istihdam eden küçük işletme grubundaki restoranlar ve sahipleri için iş kaybı demektir ” diye konuştu. Marketlerde sandviç veya hazır yenilebilecek gıdalara izin olduğunu belirten Ladoucette, “Marketlerin 'food court' kısımlarında alışverişler de yemek kartlarıyla yapılabiliyor. Fakat izin verilen KDV'si yüzde 8 olan gıdalar. Ladoucette, marketler alışverişlerinin çok iyi takip edilemediğine dikkat çekerek "Günlük - 100 TL gibi - limit getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece restoran ve kafeler desteklenebilir" Ladoucette, ürünlerin kasalarda doğrudan tespit edilebileceğini, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yemek kartlıyla alınması uygun olmayan ürünlerin kasada reddedilebileceğini belirtiyor.

Düzenleme restoranların yükünü bir nebze hafifletti

Şirketlerin çalışanlarına bir yan hak olarak verdiği yemek kartı sektörü devlet tarafından regüle ediliyor. Mayıs 2018'deki düzenleme Kasım 2018'de yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile Edenred gibi ön ödemeli kurumsal hizmet sağlayıcılarının şirketlere rekabet için sağladığı indirimler iptal edilirken, yemek kartlarının restoranlar ve marketlerden aldığı komisyon oranlarına da devlet tarafından %6 olarak belirlenen kota getirildi. Düzenleme öncesi sektörün ağır yükünün restoran sahiplerine yüklendiğini belirten Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette düzenlemenin sektörü daha adaletli ve dengeli hale getirdiğini belirtiyor. Bu sektörde işin her tarafının memnun olması gerektiğine dikkat çeken Ladoucette "Herkes mutlu olmalı, şirket de, çalışan da, restoran da biz de".

Sektörün ekonomiye 25.4 milyar TL katkısı var

Şirketin 2020 beklentileri iyimser. Bugün itibarıyla 25 bini aşkın kurumsal müşterinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına hizmet veren Edenred 2019 yılında çift haneli büyümesini sürdürmüş. Avrupa'da yemek kartı kullanımı yüzde 30, Türkiye'de ise yüzde 13 dolayında. Edenred'in müşterilerinin en az 12 bini KOBİ ölçeğinde. Boğaziçi Üniversitesi’nin 2017'de gerçekleştirdiği “Türkiye’de Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi” araştırmasına atıfta bulunan Ladoucette yemek kartları sisteminin Türkiye ekonomisine katkısının 25,4 milyar TL olarak hesaplandığını, istihdam üzerindeki toplam etkisinin ise 209 bin olduğunu vergi hasılatları üzerindeki toplam etkisinin ise 5,4 milyar TL olarak hesaplandığını belirtti.