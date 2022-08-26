Yemek sanayicisi ihracatçı oluyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Türkiye’de yemek ve restoran sektörü sahip olduğu potansiyel ile yurtdışına açılmak için harekete geçti. Son yıllarda özellikle Avrupa ve Ortadoğulu turistlerin ilgi odağı olan yemek sektörü oyuncularının ihracat desteklerinden faydalanarak yurtdışına açılmak istediklerini aktaran TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, bu kapsamda TİM Hizmet İhracatçıları Birliği altında yer alarak, hem ihracatçı sayısını hem de ülkeye milyarlarca dolar kazandırabileceklerini söyledi.

Türkiye yemek, restoran ve cafe gibi hizmet sektörünün büyüklüğünün 27 milyar dolar, yaklaşık 160 bin üye ve 2,8 milyon kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Bozdağ, geçen yıl kasım ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan Türkiye Hizmetler Meclisi ile bütün hizmet sektörünü tek çatı altında toplandıklarını aktardı. Yeni dönemde TİM bünyesinde buluna Hizmet İhracatçıları Birliği altında yer almak için Diğer İş Hizmetleri bölümünde gastronomi iş kolunun kendilerine uygun olduğunu belirten Bozdağ, başta yemek sanayicileri olmak üzere tüm hizmet sektörünü TİM bünyesinde toplayarak ve devletin verdiği 150 milyar liralık ihracat desteklerinden yararlanarak ihracatçı olmak istediklerini ifade etti.

“150 milyar liralık destekten yararlanmak istiyoruz”

Sektörlerinin Hizmet İhracatçıları Birliği’nde yer alan komitelerden Diğer İş Hizmetleri içinde yer alan gastronomi bölümü başkan ve başkan vekilleriyle önceki gün toplantı yaptıklarını aktaran Bozdağ, bu konuda birkaç kriter oluşturduklarını ve ihracatçı birliklerine ilk adımı atacaklarını söyledi. Bundan sonra Hizmet İhracatçıları Birlikleri içinde yer alarak, 160 bin işletmenin söz konusu kriterlere uyanlara devletin Eximbank destekleri, reeskont kredileri ve yatırım teşvikleri gibi Hizmet İhracatçıları Birliği içinde THY hangi destek alıyorsa, kendilerinin de aynı desteğe sahip olacağını ifade eden Bozdağ, “Türkiye’nin hizmetkarları devletten KDV dışında bir şey almıyor. En son Merkez Bankası ile yaptığımız toplantılarda, bir takım şeylerin gelişebileceğini kendimize atıf ettik. Merkez Bankası’nın 150 milyar lira kredi tahsisinde 50 milyar lirası turizme, 100 milyar lira da sanayici ve ihracatçıya verilecek. Bugüne kadar devletin verdiği desteklerden faydalanamayan sektörümüz, ihracatçı statüsüne geçerek bunlardan faydalanmak istiyoruz” dedi.

“Restoranları Türkiye’den çıkıp dünyaya açılacak”

Bugüne kadar devletin kaynaklarından sınırlı olarak faydalanan yemek sanayicileri ve hizmet sektöründe çalışan tüm firmaların faydalanacağını bildiren Bozdağ, şöyle devam etti: “Bu Türkiye’ye 160 bin yeni işletmeye ihracatçı hevesini getirecek. Bunlara eğitimlerini vererek, ihracat teşvikleri ile ilgili teşvik edilecek ve dünya pazarına açmış olacağız. Bu firmalara ufuk çizgisi çizerek, Türkiye pazarında çıkıp dünyaya açılacaklar. Bir taraftan da Türkiye’nin genel ihracatını artırmış olacak. Türkiye hizmet sektöründe çok önde ve eğer biz ihracatçı birliklerine katılırsak onlar dünya açılacaklar. Bugün Almanya’ya havalimanında hizmet vermek için yaklaşık 8 bin işçi gönderdik. Oranın yemeğini de neden biz yapmayalım?.”

Yurtdışında Türk restoranları kuran girişimci sayısı artıyor

Yurtdışında Türk restoranları kuran girişimcilerin sayısı her geçen gün artığına vurgu yapan Bozdağ, Simit Sarayı, Big Chefs ve Nusret’in şube açtığını Kaşıbeyaz ve Happy Moon’s’un da farklı ülkelerde şubeler açmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye’den yemek ve restoran sektöründen daha çok firmanın yurtdışında şubeler açması gerektiğini dile getiren Bozdağ, “Türkiye ihracat ailesinin kullandığı kaldıraçları biz yemek ve hizmet sanayicisi olarak kullanmak istiyoruz. Devletin verdiği fuar desteği, şubeleşme için verilen aylık kira desteği ve yeşil pasaporttan yararlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bizim derdimiz Türkiye’den bir hizmet ihracatçısı daha yaratabilmek” ifadelerini kullandı.

“5 yılda 16 bin yeni ihracatçı hedefliyoruz”

Hizmet İhracatçıları Birliği içinde şu an sadece 7 üyenin bulunduğunu söyleyen Hüseyin Bozdağ, söz konusu firmalar şu an aşağı yukarı 100 milyon dolar civarında ihracat yaptığını bildirdi. Hedeflerinin 5 yıl içinde 160 bin üyenin yüzde 10’u olan 16 bin yeni ihracatçı çıkarmak olduğunu belirten Bozdağ, “5 yıl içinde 16 bin üyeyi oraya koyup, bu desteklerden faydalanabilsek ihracat en az minimum 1 milyar dolara artar. Bugün Katar’da en iyi iki restaurant Türk restoranı yer alıyor. Diğer yandan kendi çabalarıyla yurtdışında restoran açan yatırımcılar da bu desteklerden faydalanacaklar. Burada önemli olan Türk gastronomi tadını dünya açmak” şeklinde konuştu.

Kimler yararlanacak?

Geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği ile bir toplantılarının olduğunu ve sektörlerinin birliğe kabulünü talep ettiklerini kaydeden Hüseyin Bozdağ, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Bozdağ, konu ile ilgili TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkan vekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Hizmet İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Kemal Yamankaradeniz ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi. Kredilerden yararlanmak için kriterlerin olacağını aktaran Bozdağ, kriterleri şöyle açıkladı; yüzde 100 yabancı sermayeli firmalara fatura kesenler, firmasının yurt dışında şubesi olanlar, birliğe kabul edilenler Eximbank kredilerinden ve yeşil pasaport alma hakkından faydalanabileceklerini söyledi.

YURTDIŞINDA ŞUBESİ OLAN TÜRK RESTORANLARI

Simit Sarayı: 80, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Lübnan, İsveç gibi birçok ülkede şubesi bulunuyor.

Nusret: 13, Suudi Arabistan, Yunanistan, İngiltere, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 2, ABD 7

Big Chefs: 7, Almanya, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan

Happy Moon’s: 2, Irak ve Azerbaycan

Faros: 1, İngiltere

Mr. Gürkan: 1 Katar