Yemekler Migros'tan

06 Ekim 2020



Müşterilerinin sofralarına sağlıklı ürünler ulaştırmak için harekete geçen Migros, Türk mutfağının en sevilen 22 yemeğini Migros Ev Lezzetleri markasıyla hazır ev yemeği olarak müşterilerine sundu. Migros Ev Lezzetleri’nin menüsünde, mevsimine göre taze malzemelerle hazırlanan sebze yemeklerinin yanı sıra ezogelin çorbadan, karnıyarık yemeğine, tas kebabından limonlu cheesecake’e kadar en çok tercih edilen lezzetler yer alıyor. Menüde ayrıca, tavuklu wrap, hindi fümeli sandviç ve sebzeli wrap gibi hızlıca ayaküstü veya ofiste yenilebilecek ürünler de bulunuyor.

Koruyucu madde yok

Evde yapılan lezzette ve özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak hazırlanan yemeklerin etleri şirketin taze et üretim üssü Miget’ten, sebzeleri ise İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yetiştirilen çiftçilerden temin ediliyor. Mevsiminde ve taze olarak elde edilen ürünler, Baş Şef Umut Reçber’in özel tariflerine göre, hiçbir koruyucu madde katkısı olmadan pişiriliyor.

Yemeklerin tazeliğini koruması için her aşamada onlarca farklı önlem alınıyor

İçerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi olmadan, en taze şekilde sunulan ve 5 gün raf ömrü bulunan yemekler, üretimden hemen sonra gaz ilavesiz olarak paketleniyor. Soğuk zincir dahilinde taşınan ürünler mağazaların özel soğuk reyon dolaplarında satışa sunuluyor.

30 dakikada evde

Günlük olarak tazelik kontrolü yapılan ürünler, mağazalardan satın alınabilirken, sanal market ve 30 dakikada adrese teslimat yapan Migros Hemen hizmetleri üzerinden de sipariş verilebiliyor. Ürünler buz akülü çantalar içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.

Şirketin sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırladığı yemekleri, tavada 4-5 dakika, mikrodalga fırında 3 dakika, benmari yöntemi ile kaynayan suyun içerisinde 5 dakika ısıttıktan sonra sofraya koymak mümkün.