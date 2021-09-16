Yemeksepeti, 1,5 yılda 45 bin restoranı dijitalleştirdi

Pandeminin de etkisiyle online alışveriş yakaladığı hızlı büyüme performansına devam ediyor. ‘Restoran ve cafeler bu dijital dönüşümden fayda sağlıyor mu?’ sorusundan yola çıkan Yemeksepeti, sisteme yeni dahil olan restoranların performanslarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, son 1,5 yılda 45 bine yakın restoran da dijitalleşerek ilk kez online paket servis hizmetine başlarken, bu restoranlardan şu ana kadar 9 milyona yakın tekil kullanıcı sipariş verdi. Ayrıca, Yemeksepeti’nin dijital platformuna katılan her bir restoran ortalama olarak günde 15 sipariş alarak cirolarını büyüttü.

Yemeksepeti, iş ortağı restoranlara büyük avantajlar sunarken, dijitalleşme ile önemli bir rekabet eşitliğini de sağlıyor. Özellikle mahalle restoranı olarak tanımlanan tekil restoranların cirolarının artırılması ve zincir restoranlarla adilce rekabet edebilmesi için dijitalleşme büyük önem taşıyor.

Yemeksepeti tarafından dijitalleştirilmesine destek verilen restoranların yüzde 85’i tekil restoranlardan oluşurken, dijitalleşen restoranların yarısı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde açıldı.

Yemeksepeti desteğiyle dijitalleşen restoranlar arasında yüzde 13 ile kebap ve Türk mutfağı öne çıkıyor. En çok sipariş edilen ürünler arasında ise lahmacun, döner ve adana dürüm yer alıyor.

“360 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyoruz”

Dijitalleşmenin pandemi öncesinde de hayatın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Yemeksepeti CSO’su Sertaç Şener, Yemeksepeti olarak kuruldukları günden bu yana teknolojik gelişmelerin merkezinde olduklarını söyledi.

Bu sayede pandemi gibi beklenmeyen durumlara karşı hızlı aksiyon alabildiklerini kaydeden Şener, şöyle konuştu: “Ancak biz her ne kadar teknolojik altyapımızın sağladığı imkanlarla zorlu süreçlere hızlı cevap verebilsek de durum restoranlar için aynı olmuyor. Bu noktada Yemeksepeti olarak restoranlara önemli bir çözüm ortağı oluyoruz. Son bir buçuk senede normal şartlarda dijitalleşme çalışmaları için ayrı bütçe ve zaman ayırması gereken restoranlara çok kısa sürede online sipariş hizmetine başlayabilme fırsatı sağladık. Aynı zamanda Yemeksepeti’nin sahip olduğu veri ve teknolojik gücü sayesinde restoranlar kendi işlerini büyütme, yeni şubeler açma, doğru yerde doğru reklam verme konusunda da faydalar elde ettiler. Bununla birlikte son bir buçuk senede dijitalleşmelerine katı sağladığımız 45 bine yakın restoranda ortalama 8 kişinin çalıştığını hesap ettiğimizde 360 bin kişinin istihdamına katkı sahibi olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam edebilmelerine destek olduğumuzu söyleyebiliriz. Restoranlara bu desteği sağlayabilmek ve talebi karşılayabilmek için satış departmanımız başta olmak üzere tüm departmanlarımız ile dört koldan çalıştık ve artan sorumluluklarımızı tam yerine getirmek için 6 bine yakın yeni işe alım gerçekleştirdik.”