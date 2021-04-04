Yemeksepeti CEO'su Aydın: Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum

Siber korsanlar tarafından yapılan saldırıya ilişkin Twitter hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

“Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi” diyen Aydın, “Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.”