Yemeksepeti, elektrikli motosikletlerle karbon ayak izini azaltacak

Yemeksepeti, sürdürülebilir dünyaya destek olmak amacıyla elektrikli motosikletlerle teslimat yapma kararı aldı.

Uygulama ile yeşil lojistiği iş yapısının bir parçası haline getirmeyi ve böylece karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Yemeksepeti, ilk etapta İstanbul’da 50 elektrikli motosikletle teslimata başladı. Yemeksepeti, uygulamayı kısa zamanda tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyor.

Konuya ilişkin Yemeksepeti’nden yapılan açıklamaya göre, teslimatlarda kullanılan elektrikli motosikletler, doğaya önemli faydalar sağlamasının yanında yüksek enerji verimliliği, yakıt tasarrufu ve gürültüsüz çalışma özellikleriyle de öne çıkıyor.

Sahada gün boyu çalışan elektrikli motosikletler, selelerinin altında yer alan yedek aküleriyle birlikte günde yaklaşık 120-130 km gibi bir mesafeyi rahatlıkla kat edebiliyor.