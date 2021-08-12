Yemeksepeti, 'mahalle' için ilk adımı attı

Yemeksepeti, önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağı 'Yemeksepeti Mahalle' hizmeti öncesinde 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo’yu satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketyo satın alımı ile yerel marketlerin çevikliği, kampanya çeşitliliği, geniş ürün gamı ve ürünlerin tazeliği 'Yemeksepeti Mahalle' hizmetinin önemli bir parçası olacak.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Marketyo CEO’su Özer Fırat ise ‘’Yıllardır yerel market zincirleriyle bir aile olduk ve şimdi onlarla daha büyük bir iş birliğine girebilme şansına sahibiz. Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Yemeksepeti Mahalle uygulaması ile kullanıcıların Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edebilecekleri belirtildi.