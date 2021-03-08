Yemeksepeti, saha ve mağaza görevlerinde kadın çalışan sayısını artıracak

İşgücüne daha fazla kadın kazandırmayı hedefleyen ve kadın çalışan istihdamını artırma konusunda sağladığı desteği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde vurgulayan Yemeksepeti’nde ofis çalışan sayısının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor.

Yemeksepeti bünyesinde bulunan 12 farklı departman arasında kadın çalışan sayısının en fazla olduğu departman İnsan Kaynakları. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin İnsan Kaynakları departmanının yüzde 87’sini kadın çalışanlar oluşturuyor. İnsan Kaynakları departmanı ardından en fazla kadın çalışan bulunan departmanlar ise sırasıyla yüzde 78 ile hukuk, yüzde 65 ile finans ve yüzde 56 ile de pazarlama departmanları.

Yönetimde 46 kadın bulunuyor

Yemeksepeti, genç kadın istihdam oranını artırma konusunda da harekete geçiyor. Kadın çalışan yaş ortalaması 26 olan Yemeksepeti, genç kadın çalışan istihdamını artırmak adına birçok yeni işe alım gerçekleştiriyor. Yemeksepeti’nin yönetim kadrolarında birçok kadın yönetici bulunuyor ve kadın yöneticiler şirketin karar mekanizmasında rol üstleniyor. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin yönetim kadrosunda 4’ü C-Level, 3’ü Direktör, 22’si Üst Düzey Yönetici, 4’ü Kıdemli Yönetici, , 13’ü Yönetici olmak üzere toplam 46 kadın yönetici bulunuyor.

Diğer yandan Yemeksepeti mağaza ve saha görevlerinin sadece erkekler tarafından yapılabileceği algısını kırmak için kadın saha ve mağaza görevlilerini istihdam ediyor. Saha ve mağaza görevlerinde yüzlerce çalışanı bulunan Yemeksepeti, önümüzdeki dönemde bu sayıyı artırmak için çeşitli eğitimlere ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek.

Kadın çalışan istihdamına sağladıkları destek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşan Yemeksepeti CHRO’su İlke Şentürk Öksüz şunları dile getirdi: ‘’Yemeksepeti olarak ülkemize ve geleceğimize şekil veren kadınların toplumsal hayatta ve iş yaşamında daha etkin olmaları için önlerindeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda en büyük önceliklerimizden olan kadın çalışan istihdamını destekleme ve bu doğrultuda bünyemizdeki kadın çalışan sayısını artırma konusunda elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda elde ettikleri başarıların dünya çapında kutlandığı gün olan Dünya Kadınlar Günü’nü ise en içten dileklerimle kutluyorum. Bünyemizde, mağazadan sahaya, pazarlamadan finansa, bilgi işlemden satışa özveriyle çalışan ve işimize katma değer sağlayan tüm saygıdeğer kadınlara teşekkürlerimi iletiyorum.”