Yemeksepeti siber saldırıya uğradığını açıkladı: Kullanıcı bilgileri çalındı

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanının kimliği tespit edilemeyen korsanlar tarafından saldırıya uğradığını, kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmının ele geçirildiğini duyurdu.

Yemeksepeti, resmi sosyal medya hesaplarından kullanıcı veri tabanının saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyada, siber saldırılara karşı yüzde 100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz. Ancak, bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. 25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi. Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman Yemeksepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz."

Açıklamada korsanlar tarafından ele geçirilen bilgiler şöyle sıralandı:

"Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemeksepeti'ne katıldı e-posta adresleri, Yemeksepeti'ne katıldı adres bilgileri, Açık olarak görülemeyen SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri."