Yemeksepeti’nde iki üst düzey atama

Gerçekleştirdiği yeni atamalarla üst yönetimini güçlendiren Yemeksepeti’nde Operasyon Direktörlüğü görevine Alper Soydaş, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine de Tuba Güven Saraçoğlu getirildi.

Müşteri deneyimi, mobil pazarlama, iş geliştirme ve operasyon yöneticiliği konusunda uzun yıllar birçok şirkette görev yapan Soydaş, Yemeksepeti’nde kullanıcı deneyimini geliştirme hedefiyle kullanıcılar ve restoranlarla hızlı ve doğru iletişimin sağlanması için gerekli organizasyonel yapıyı ve teknolojik altyapıyı oluşturmak konusunda sorumluluk üstlenecek.

1995’te Boğaziçi Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olan Soydaş, çağrı merkezi operasyonları, katma değerli telekom servisleri, reklam ve pazarlama, pazar araştırma konularında başarılı çalışmalara imza attı. 2004’te Turkcell Müşteri Deneyimi ve Müşteri Performans Yönetimi Birimi’ni kuran ve yöneten Soydaş, bir süre müşteri deneyimi ve mobil pazarlama konularında start-up projelerinde çalıştıktan sonra, 2011’de Türk Telekom’da İş Geliştirme Grup Müdürü olarak görev yaptı. 2016’da eski adıyla Arvato Bertelsmann olan Mayen Çağrı Merkezi’nde Operasyon ve Müşteri Direktörü pozisyonunda bulunan Alper Soydaş, Yemeksepeti’nde Operasyon Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Markanın kurumsal iletişim süreçlerini Saraçoğlu yönetecek

Uzun yıllardır iletişim sektöründe çeşitli firmaların kurumsal iletişim ve marka yöneticiliği pozisyonlarında görev yapan Tuba Güven Saraçoğlu, Yemeksepeti’nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine başladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Saraçoğlu, 2005 yılında medya sektörüne girerek NTV’de yayınlanan birçok televizyon programında muhabir, editör ve yapımcı olarak yer aldı. 2008 yılında Lobby PR’da Medya İlişkileri Koordinatörü olarak başlayan Saraçoğlu, 2014-2018 yılları arasında n11.com’da Kurumsal İletişim ve Sponsorluk Müdürü olarak görev yürüttü. 2018 yılı itibarıyla ise n11.com’un Kurumsal İletişim, Sponsorluk ve Marka Direktörlüğü görevini üstlendi. 2019 yılından bu yana CGV Mars Cinema Group’ta Kurumsal İlişkiler Direktörü pozisyonunda görev yapan Tuba Güven Saraçoğlu, Yemeksepeti’nin Kurumsal İletişim Direktörü olarak marka stratejisi doğrultusunda kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek.