Yemeksepeti'nden 1 milyar sipariş

Yemeksepeti, yemek, market ve esnaf siparişlerinin toplamında 1 milyar sınırını aştı. İlk dönemlerde telefon ve faks yoluyla iletilen yemek siparişleri, dijital dönüşümle birlikte Yemeksepeti’nin aldığı sipariş sayısı her yıl artarak büyüdü.

Yemek teslimatının yanı sıra 11 bin mahalle esnafını dijitalleştirerek kurduğu Yemeksepeti Mahalle ve yüzlerce Yemeksepeti Market hizmet noktasıyla da Yemeksepeti, 1 milyarıncı siparişini aldı. Yemeksepeti'nin elde ettiği 1 milyar sipariş sayısı Türkiye geneline uyarlandığında, her eve 51,5 sipariş ve kişi başına 11,8 sipariş düşüyor.

Toplam siparişin yüzde 98’i 2010’dan itibaren

Kurulduğu ilk dönemde günlük sipariş sayısı yüzlerle ifade edilen Yemeksepeti, kısa süre içinde üye restoran ve kullanıcı sayısındaki artışla birlikte sipariş sayısında da hızlı bir tırmanışa geçti. 2010 yılından itibaren ivmesini artıran Yemeksepeti’nin o tarihe kadarki toplam sipariş sayısı 20 milyon civarındaydı.

21 yıllık Yemeksepeti tarihinin toplam siparişinin yüzde 98’i, 2010’dan sonra günümüze kadar olan dönemde alındı. 2010’dan itibaren Yemeksepeti 930 milyona yakın yemek siparişi alırken, Yemeksepeti Market ile Yemeksepeti Mahalle’den toplam 50 milyonun üzerinde sipariş kaydedildi.

Yemeksepeti kullanıcılarının severek kullandığı restoran puanlama ve yorumlama özelliği, 1 milyar sipariş toplamı içinde dikkati çekiyor.

21 yıllık süre içinde Yemeksepeti’nde puanlı sipariş sayısı 250 milyonu geçerken, kullanıcıların siparişleri hakkında bıraktıkları yorum sayısı da 50 milyonu buldu.

Konu kapsamında açıklamalarda bulunan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, “21 yıl önce kaç restoranla iş birliği yapabileceğimizi hesaplarken, bugün Türkiye’nin hızlı ticaret (h-ticaret) platformu olarak, Türkiye’nin dört bir yanında 30 milyondan fazla kullanıcımıza, istedikleri yerden istedikleri siparişleri hızlı ve pratik şekilde ulaştırıyoruz. Bu 21 yıllık dönem içindeki başarılarımıza 1 milyar siparişle yeni bir dönemeç eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.