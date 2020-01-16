Yemeksepeti’nden 3 bin yeni istihdam hedefi

16 Ocak 2020

Online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 2020’de yatırımlarını sürdürerek, 3 binden fazla yeni istihdam sağlayacak. Şu anda 69 ilde, 25 binin üzerinde üye restoranla 14 milyon kullanıcısına hizmet veren Yemeksepeti, 19. yılında da yüzde 50'nin üzerinde büyüdü.

Cirosunu 2019 sonunda yüzde 54 büyüten Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, geçen yılın başında 610 olan çalışan sayılarının Banabi hizmeti etkisiyle bugün 2 bin 800 kişiye ulaştığını belirterek, 2020 sonunda çalışan sayısını yaklaşık yüzde 125 artırarak yaklaşık 6 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak lojistik operasyon pozisyonları, bilgi teknolojileri rolleri ve destek fonksiyonlara yerleşimler yapacaklarını söyleyen Aydın, üye restoranlar sayesinde dolaylı olarak da istihdama katkı yapmaya devam ettiklerini aktararak, "Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu ekosistemde Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti'nde 25 binin üzerindeki üye restoranın yüzde 73'ü tekil restoranlardan oluşuyor. Türkiye genelinde bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranların sipariş adetleri yüzde 55, ciroları ise ortalama yüzde 75 arttı. Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında yüzde 45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde yüzde 76, cirolarında ise yüzde 100 artış kaydedildi.

Banabi büyüyor

Yemeksepeti, Nisan 2019'da kullanıcılarının hizmetine sunduğu online market siparişi uygulaması Banabi ile de kısa süre büyüdü. Banabi, bugün 8 şehirde 2 bin 400’in üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırıyor. Banabi, 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstermeyi ve depo sayısını ise 3-4 katına çıkarmayı hedefliyor.

Aydın, lokal bir restoranın sadece telefon siparişleriyle yeterince büyümesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün üye restoranlarımızın her biri günde en az 20 siparişi Yemeksepeti üzerinden alıyor. Online yemek siparişi sistemine dahil olduklarında çok daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve cirolarında çarpıcı artışlar yaşanıyor. Çünkü özellikle tekil restoranlar kısıtlı pazarlama bütçeleri nedeniyle hedef kitlesinin hepsine ulaşma fırsatına sahip olamıyor.

Yemeksepeti ise onlara kısıtlı bir müşteri profili yerine çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Aydın, internetten yemek siparişi kültürünün sadece büyük kentlerde değil, Anadolu'da da giderek yayıldığının son yıllardaki büyüme rakamlarından görüldüğünü ifade etti.