Yemeksepeti’nden sektör çalışanlarına 1 milyon TL'lik destek

Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların ve restoran çalışanlarının finansal yüklerini hafifletmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, işletmelere yönelik devreye aldığı 20 milyon TL’lik "Birlikte Daha Güçlüyüz" mali destek paketi kapsamında, 104 odanın ve 80 binden fazla işletmenin yer aldığı Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği ile Yemeksepeti, federasyon çatısı altındaki işletmelerde çalışan ihtiyaç sahibi 2 binden fazla restoran çalışanına en az 300, en fazla 500 TL’lik destekte bulunarak toplam 1 milyon TL’lik bağış gerçekleştirdi.

"2 binden fazla sektör çalışanına yardım yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada, gönüllü bir şekilde, elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu zaten bizim kurum kültürümüzün bir parçası. Pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği sektörümüzün gerçeklerinin farkındayız ve gücümüz nispetinde çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kısa süre önce açıkladığımız 20 milyon TL’lik 'Birlikte Daha Güçlüyüz' destek paketi kapsamında, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu çatısı altındaki 2 binden fazla sektör çalışanına yapacağımız yardım, umarım bu zorlu süreçte yaşanan sıkıntıları az da olsa hafifletir.” şeklinde konuştu.

Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Etem Aykut Yenice ise, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin etkileri hemen hemen her sektörde hissediliyor. Biz de Federasyonumuz olarak yapmış olduğumuz çözüm arayışlarının neticesinde sektörümüzün önemli paydaşlarından Yemeksepeti’nin içerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemin en başından beri sorumluluk alması, restoranlarımızı ve restoran çalışanlarımızı ayakta tutmaya yönelik gayreti çok kıymetli. Federasyonumuzla yapılan bu iş birliği özelinde Yemeksepeti ailesine teşekkür ediyor ve bu destek ile restoran çalışanlarının geleceğe bir nebze de olsa daha umutlu bakacaklarına inanıyorum." dedi.