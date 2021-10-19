Yemeksepeti'nin sahibi Getir'in rakibini fonladı

Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero, Getir’in İngiltere ve Avrupa’daki rakibi Gorillas’ın 1 milyar dolar değerindeki fonlama turunda şirkete 235 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Delivery Hero bu yatırımla beraber Gorillas’ın yüzde 8’lik hissesinin sahibi oldu. Fonlama turuda Tencent Holdings, Coatue ve DST gibi yatırımcılar da katıldı.

Yatırım sonrasında şirketin değerlemesinin yaklaşık 3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Öte yandan Gorillas’ın değerlemesiyle ilgili farklı rakamlar da telaffuz edilmişti. Gorillas, mayıs ayında 6 milyar dolar değerleme ile fon aramıştı. ABD merkezli DoorDash ise şirketin değerini 2,5 milyar dolar olarak belirlemişti.