Yeminli mali müşavirlik şirketi Manay CPA, ABD'de Onur Ödülü kazandı

ABD'nin 50 eyaletinde şirket kuruluşu, vergi, muhasebe ve bordro alanlarında danışmanlık sunan Türk girişim Manay CPA, uluslararası alanda bir başarıya daha imza attı. 25 yıl önce Türk girişimci Burcu Bree Manay tarafından kurulan ve bugün 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin yeminli mali müşavirliğini yürüten Manay CPA, 2025 Best of Georgia Awards kapsamında muhasebe şirketleri kategorisinde Onur Ödülü’ne (Honorable Mention) layık görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Burcu Bree Manay, “Her yıl çok sayıda başvuru alan ve ABD’de potansiyeli yüksek şirketleri erken keşfetmesiyle tanınan bu platformda yer aldığımız için gururluyuz. Bu sonuç, Manay CPA’in güven, şeffaflık ve sürdürülebilir başarı odağında şekillenen hizmet anlayışının bağımsız bir değerlendirme platformunda yeniden karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi.

Büyüme, istihdam katkısı, iş modelleri değerlendiriliyor

Best of Georgia Awards, ABD’nin Georgia eyaleti genelinde işletmelerin performansını, müşteri deneyimi, itibar ve sektörel etki gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor. Şirketlerin yalnızca bugünkü başarısını değil, istikrarlı kalite standardını ve uzun vadeli müşteri ilişkili kurma yaklaşımını da göz önünde bulunduran Best of Georgia Awards, sektöründe öne çıkan markaları farklı ödüllerle onurlandırıyor.

Bireylere ve işletmelere ABD’de lisanslı kadrosuyla kişiselleştirilmiş ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunan Manay CPA’in onurlandırılmasının sundukları hizmete duyulan güvenin bir sonucu olduğunu belirten Manay CPA Kurucusu ve CEO’su Burcu Manay, “Köklü ve yüksek başarı oranına sahip bir işletme olarak ABD ve Türkiye ekonomisine katkılarımız uluslararası prestijli platformlarda karşılık buluyor. Bu başarı; müşterilerin vergi, muhasebe, insan kaynakları, transfer fiyatlandırması ve şirket stratejileri alanında 25 yıla yakın süredir kesintisiz profesyonel destek sunan Manay CPA’in doğru yolda olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Manay CPA’in ilk uluslararası başarısı değil

Türkiye’deki işletmelerin ABD pazarına açılmalarına da rehberlik eden Manay CPA, geçtiğimiz yıllarda da uluslararası listelerde yer alarak onurlandırılmıştı. Manay CPA CEO’su Burcu Bree Manay, muhasebenin gelişimine katkıda bulunan kadınları ödüllendiren Ignition 2023 Muhasebe Alanındaki En Başarılı 50 Kadın listesinde yer almıştı. Manay CPA ise 2022’nin sonunda ABD’nin en büyük üç ticaret odasından biri olan Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası tarafından üst üste üçüncü kez yılın en iyi KOBİ’leri arasında gösterilmişti.

Her ülkenin ekonomisinde KOBİ’lerin payının büyük olduğuna dikkat çeken Burcu Bree Manay, “Kadın girişimciler uzmanlıkları, başarıları ve cesaretleriyle iş dünyasındaki temsillerini her geçen yıl güçlendiriyor. Manay CPA’in elde ettiği başarılar bu açıdan da çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimizin yol arkadaşıyız”

Ödülün, her gün daha iyisi hedefiyle çalışan Manay CPA ekibinin disiplininin ve müşteri güveninin bir yansıması olduğuna dikkat çeken Manay CPA Kurucusu ve CEO’su Burcu Bree Manay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Girişimciler, özellikle ABD gibi eyalete göre farklılaşan pazar koşullarında muhasebe, transfer fiyatlandırması, vergi sistemleri, pazar özellikleri, insan kaynakları ve uluslararası vergi gibi çok sayıda iş kalemini düşünmek zorunda kalıyor. Manay CPA olarak tam da bu noktada devreye giriyoruz. ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, insan kaynakları ve muhasebe işlemleri dahil, şirketlerin ihtiyaç duydukları her fonksiyonda yanlarında oluyoruz. 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin yeminli mali müşavirliğini üstlenen Manay CPA, Türk girişimcileri ABD pazarına taşıyarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilere katkıda bulunuyor. Girişimcilerin iş fikirlerini ABD gibi inovasyonun merkezi olan bir pazarda ölçeklendirebilmeleri için tüm pazar deneyimimizi hizmete dönüştürüyoruz. Manay CPA olarak amacımız; işletmelerin kararlarını daha net almasını sağlayan, ölçülebilir değer üreten finansal bir yol arkadaşlığı sunmak. Küresel platformlardaki başarılar, bu yaklaşımı daha fazla girişimciye ulaştırmak için yeni fırsatlar oluşturuyor.”