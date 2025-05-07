Yenasoft CEO’su Cem Şirol: Türkiye 12 trilyon dolarlık pastadan payını almalı

Sevilay ÇOBAN

Yenaplus tarafından her yıl düzenlenen di­jital dönüşüm etkin­liği, bu yıl İstanbul’daki tek­noloji ve inovasyon merkezi MEXT’te “Digital Experien­ce” adıyla gerçekleştirildi.

Et­kinlikte, Türkiye’nin havacı­lık ve savunma, otomotiv, ma­kine imalatı sektörlerinden firmalar ile dünyanın önemli mühendislik yazılım şirket­lerinden biri olan Dassault Systèmes bir araya geldi. Si­mülasyon teknolojileri, yapay zekâ destekli tasarım ve üre­tim süreçleri, sektörlere özel dijital dönüşüm projeleri gibi konuların ele alındığı etkin­likte, Yenasoft’un yeni girişi­mi Yenasim’in lansmanı da gerçekleştirildi.

“Yenasim ile dijital dönüşümün itici gücü olacağız”

Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şiro­lu, dijital dönüşümüm savun­ma ve otomotiv sanayilerin­de başarılı bir şekilde ilerle­diğini belirterek, KOBİ’lerin de artık bu sürecin içine gir­mesi gerektiğine işaret etti.

Şirolu, “Küresel arenada re­kabetçi teknolojiyi sadece ta­kip etmek değil, dönüşümü proaktif bir şekilde yönetmek gerekiyor. 2025 Dünya Eko­nomi forumunda verilen bil­gilere göre ‘Akıl Çağı’ (Intelli­gence Age) olarak adlandırı­lan bu yeni dönemde birlikte iş birlikleriyle çalışarak küre­sel ölçekte 12 trilyon dolarlık bir iş hacmi oluşturabiliriz. Türkiye’nin bu ekonomiden pay alabilmesi için işletme­lerimizin dijital teknolojilere geçiş yaparak doğru ortaklık­lar kurması gerekiyor. Savun­ma sanayi sektöründe mayın patlama testi ve droneların uçma testi gibi alanlarda cid­di bir açık olduğunu gördük ve bu nedenle tasarım sürecin­de simülasyon ve analiz yapa­cak bir yazılım şirketi kurduk.

Dassault Systèmes çözümle­ri ile kendi geliştirdiğimiz si­mülasyon yazılımlarıyla sa­vunmadan otomotive, ener­jiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olaca­ğız. Endüstri 5.0’ın getirdiği dijital mühendislik anlayışı­nı, ülkemizdeki mühendislik projelerine entegre etmeyi ve yerli üretimin uluslararası re­kabet gücünü artırmayı he­defliyoruz” dedi.

Hedef Ar-Ge’ye doğrudan katkı

Yenasim’de ileri seviye­de mühendislerden oluşan bir ekip kurarak şirketlerin Ar-Ge süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı planladıkla­rını anlatan Şirolu, alanında en kıdemli mühendis ve aka­demisyenlerden oluşan eki­bin birkaç yıl içinde 150 mü­hendise ulaşacağını açıkladı. Şirolu, “Sektördeki farkımız, yalnızca tasarım değil, ürü­nü son müşteriye ulaştıracak ürün yaşam döngüsünün ta­mamını yönetebilmemiz. Bu süreci yapan Türkiye’de baş­ka bir yazılım yok. Tren, araç­ların çarpışma simülasyonla­rı, uçak motoru, roket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz” ifade­lerini kullandı.

“Otomotiv üretiminde 2 milyon barajını aşmalıyız”

TAYSAD Başkanı Yakup Bi­rinci, değişen ekonomik kon­jonktürde Çin ile iş birliği fır­satlarının kovalandığını ifade ederek, 2026'da dünya gene­linde toplam 17 milyon 371 bin araç üretilmesinin ön­görüldüğünü söyledi. Türki­ye’nin 1,5 milyona yaklaşan üretimiyle dünya ligindeki 10. sıradaki yerini 9’a çıkarması gerektiğini kaydeden Birinci, “Bizim altımızdaki ülkelerin üretimleri arasında 5-10 bin fark var. Bir üst lige çıkmak için otomotiv üretiminde 2 milyon barajını aşmalıyız. O zaman dünyayla rekabet ede­bileceğiz. BYD, Chery, Stel­lantis ve Ford’un Türkiye’ye yatırımları gündemde. Bunlar gerçekleşirse 2 milyona yak­laşma ihtimalimiz var” dedi.

Çizimler gerçek zamanlı paylaşılacak

Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulan, Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım merkezi CAST’ın dijital dönüşümün hayatın her alanına dokunmasına çok güzel bir örnek olduğunu anlatan Cem Şirolu, önerisi üzerine burada bir platform kurulduğunu belirterek, “Bu platform sayesinde, çizilen tasarımlar dünyanın neresinde olursa olsun gerçek zamanlı olarak paylaşılabilecek ve doktorlar anında görüşlerini bildirebilecek. Bu şekilde, süreç daha hızlı ve etkili ilerleyebilecek” bilgisini verdi.