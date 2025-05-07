Yenasoft CEO’su Cem Şirol: Türkiye 12 trilyon dolarlık pastadan payını almalı
Yenasoft’un yeni girişimi Yenasim’in lansmanını yapan Yenasoft CEO’su Cem Şirolu, “Türkiye, Akıl Çağı’nda yapay zekâ tabanlı 12 trilyon dolarlık yeni iş hacminden payını almalı” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Yenaplus tarafından her yıl düzenlenen dijital dönüşüm etkinliği, bu yıl İstanbul’daki teknoloji ve inovasyon merkezi MEXT’te “Digital Experience” adıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Türkiye’nin havacılık ve savunma, otomotiv, makine imalatı sektörlerinden firmalar ile dünyanın önemli mühendislik yazılım şirketlerinden biri olan Dassault Systèmes bir araya geldi. Simülasyon teknolojileri, yapay zekâ destekli tasarım ve üretim süreçleri, sektörlere özel dijital dönüşüm projeleri gibi konuların ele alındığı etkinlikte, Yenasoft’un yeni girişimi Yenasim’in lansmanı da gerçekleştirildi.
“Yenasim ile dijital dönüşümün itici gücü olacağız”
Yenasoft Yazılım, Yenaplus ve Yenasim CEO’su Cem Şirolu, dijital dönüşümüm savunma ve otomotiv sanayilerinde başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, KOBİ’lerin de artık bu sürecin içine girmesi gerektiğine işaret etti.
Şirolu, “Küresel arenada rekabetçi teknolojiyi sadece takip etmek değil, dönüşümü proaktif bir şekilde yönetmek gerekiyor. 2025 Dünya Ekonomi forumunda verilen bilgilere göre ‘Akıl Çağı’ (Intelligence Age) olarak adlandırılan bu yeni dönemde birlikte iş birlikleriyle çalışarak küresel ölçekte 12 trilyon dolarlık bir iş hacmi oluşturabiliriz. Türkiye’nin bu ekonomiden pay alabilmesi için işletmelerimizin dijital teknolojilere geçiş yaparak doğru ortaklıklar kurması gerekiyor. Savunma sanayi sektöründe mayın patlama testi ve droneların uçma testi gibi alanlarda ciddi bir açık olduğunu gördük ve bu nedenle tasarım sürecinde simülasyon ve analiz yapacak bir yazılım şirketi kurduk.
Dassault Systèmes çözümleri ile kendi geliştirdiğimiz simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olacağız. Endüstri 5.0’ın getirdiği dijital mühendislik anlayışını, ülkemizdeki mühendislik projelerine entegre etmeyi ve yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Hedef Ar-Ge’ye doğrudan katkı
Yenasim’de ileri seviyede mühendislerden oluşan bir ekip kurarak şirketlerin Ar-Ge süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı planladıklarını anlatan Şirolu, alanında en kıdemli mühendis ve akademisyenlerden oluşan ekibin birkaç yıl içinde 150 mühendise ulaşacağını açıkladı. Şirolu, “Sektördeki farkımız, yalnızca tasarım değil, ürünü son müşteriye ulaştıracak ürün yaşam döngüsünün tamamını yönetebilmemiz. Bu süreci yapan Türkiye’de başka bir yazılım yok. Tren, araçların çarpışma simülasyonları, uçak motoru, roket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Otomotiv üretiminde 2 milyon barajını aşmalıyız”
TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, değişen ekonomik konjonktürde Çin ile iş birliği fırsatlarının kovalandığını ifade ederek, 2026'da dünya genelinde toplam 17 milyon 371 bin araç üretilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Türkiye’nin 1,5 milyona yaklaşan üretimiyle dünya ligindeki 10. sıradaki yerini 9’a çıkarması gerektiğini kaydeden Birinci, “Bizim altımızdaki ülkelerin üretimleri arasında 5-10 bin fark var. Bir üst lige çıkmak için otomotiv üretiminde 2 milyon barajını aşmalıyız. O zaman dünyayla rekabet edebileceğiz. BYD, Chery, Stellantis ve Ford’un Türkiye’ye yatırımları gündemde. Bunlar gerçekleşirse 2 milyona yaklaşma ihtimalimiz var” dedi.
Çizimler gerçek zamanlı paylaşılacak
Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulan, Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım merkezi CAST’ın dijital dönüşümün hayatın her alanına dokunmasına çok güzel bir örnek olduğunu anlatan Cem Şirolu, önerisi üzerine burada bir platform kurulduğunu belirterek, “Bu platform sayesinde, çizilen tasarımlar dünyanın neresinde olursa olsun gerçek zamanlı olarak paylaşılabilecek ve doktorlar anında görüşlerini bildirebilecek. Bu şekilde, süreç daha hızlı ve etkili ilerleyebilecek” bilgisini verdi.