Yeni Actros, teknolojik devrimle yola çıkıyor

20 Mayıs 2019

FERHAT POLAT

BARCELONA - Mercedes-Benz, kamyonlarda alışıla gelmiş standartların dışına çıktı. Son teknolojilerle donatılan yeni Actros, getirdiği yeniliklerle hem rekabete farklı bir boyut kazandıracak, hem de çok daha farklı bir sürüş deneyimi yaşatacak. Yeni Mercedes-Benz Actros için İspanya’nın Barcelona kentinde özel bir lansman ve test sürüşü etkinliği gerçekleştirildi. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen basın mensuplarıyla birlikte yeni Actros’un ortaya koyduğu farklıları deneyimledik. Yeni nesil Mercedes Actros, barındırdığı teknolojik donanımlarla premium bir otomobilden farksız duruyor. İlk bakışta göze çarpan yenilik aynalarının olmaması. Aynaların yerine özel kameralarla donatılan araçta geniş görüş açısına sahip dikey ekranlar kabin içinde aynaların görevini üstleniyor. Fonksiyonel ve kullanışlı multimedya kokpit mimarisi ise Mercedes Benz’in en çok gururlandığı yeniliklerden biri.

Aynalara veda

Yeni nesil Mercedes Actros’ta en dikkat çeken ayrıntı yan aynaların yerini MirrorCam denen kamera sisteminin alması. Standart olarak seri üretim kamyonlarda ilk kez sunulan MirrorCam ile kamyonlarda devasa aynaların yerini aracın iki yanına monte edilen küçük kameralar ve 15 inçlik ekranlar alıyor. Kameralar, sürücüye daha fazla görüş açısı sunarak sürüş güvenliğini destekliyor. Gece görüş özelliği veya özel manevra modu diğer avantajlar olarak öne çıkıyor. Bu arada MirrorCam sistemi, sadece sürüş esnasında değil, dinlenme sırasında da kullanılabiliyor. Sürücü, yatağın yakınında bulunan bir düğmeye dokunarak çevreyi kontrol edebiliyor. Bu özellik, araç tamamen kapalıyken bile çalışmaya devam ediyor. Ayrıca geleneksel aynalar için kapı yapısında önceden tanımlanmış bağlantı noktaları bulunuyor.

Economy+ modu ile daha fazla yakıt tasarrufu

Türkiye’de mevcut Mercedes-Benz Actros araçlarda opsiyonel olarak sunulan Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control), yeni Actros ile birlikte daha da geliştirilmiş durumda. Mercedes-Benz, var olan Standard/Eco/Power sürüş modlarına ek olarak PowerShift3 otomatik şanzımanla birlikte çalışan Economy+ modunu kullanıma sundu. Söz konusu sürüş modu çok daha fazla yakıt ekonomisi sağlamak üzere programlanmış. Yeni Öngörülü Sürüş Sistemi 120 tona kadar katar ağırlığına sahip araçlarda, tüm tekerleklerden çekişli araçlarda ve Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) veya Turbo-Retarder-Kavrama’ya sahip araçlarda da sunuluyor.

Kokpit, premium otomobilleri aratmıyor

Yeni Actros’ta multimedya kokpiti ise yine en dikkat çeken yenilik olarak öne çıkıyor. Premium otomobilleri aratmayan multimedya kokpitinin temelini standart olarak sunulan 10 inç büyüklüğündeki iki adet renkli ekran oluşturuyor. Hız, devir ve yakıt göstergesine sahip alışılagelmiş gösterge panelinin yerini renkli ekranlardan biri alıyor. Sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücüye gösteren bu ekran, sürücünün kendi ihtiyacına göre kişiselleştirilebiliyor.

Baştan aşağı yeniden tasarlanan konsolda alışılagelmiş düğmeli kumanda paneli bulunmuyor. Bunun yerine ikinci bir ekran entegre edilmiş durumda. Söz konusu dokunmatik ekran üzerinden kamyona ait tüm fonksiyonlara erişim sağlanabiliyor.

Yarı-otonom sürüş özelliği geldi

Yeni Mercedes-Benz Actros güvenli yolculuk konusunda da iddialı. Şerit takip özelliğine sahip yeni Aktif Sürüş Sistemi (Active Drive Assist) diğer sistemlerin aksine bir ilke imza atarak tüm hızlarda yarı-otonom sürüş özelliği sunuyor. Opsiyonel olarak sunulacak Aktif Fren Sisteminde 5 (ABA5) ise yaya algılama özelliği geliştirildi. Sistem yürüyen veya sabit duran yayaları algılayıp fren yapıyor. Aktif Fren Sistemi 5, olası bir çarpışma riski algıladığında sürücüyü uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak 3 m/sn’lik bir fren müdahalesinde bulunuyor. Öte yandan Yan Görüş Uyarı Sistemi de, yolcu tarafını denetliyor ve sürücüyü sağa dönüşlerde aracın sağ tarafında bulunan yaya, bisikletli veya trafik işareti ile sokak lambası gibi sabit nesneler konusunda uyarıyor.