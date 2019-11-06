Yeni CH-R ‘lansman fiyatı’ ile satışta

06 Kasım 2019

Ferhat POLAT

LİZBON - Türkiye’de üretilen ve ilk hibrit motorlu araç unvanına sahip Toyota C-HR yenilendi. Lizbon’da ayrıntıları paylaşılan makyajlı versiyon, yola lansmana özel fiyatlarla çıkıyor. Yeni Toyota C-HR özellikle tasarım açısından çizgisini korurken, küçük dokunuşlarla araca daha dinamik ve premium bir hava katılmış durumda. Yeni C-HR’ın hibrit versiyonu 186 bin 950 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satılacak.

Yeni Toyota C-HR’ın Lizbon’daki lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, hibrit yolculuğunda yeni bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye’de üretilen ilk hibrit araç olmasından dolayı C-HR’ın duygusal anlamda kendileri için çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Erdim, C-HR’ın Kasım 2016’dan bu yana büyük bir hayran kitlesi edindiğini belirterek, 3 yıl önce yüzde 2 olan hibrit payının da bugün yüzde 90’lara ulaştığını vurguladı.

“Yıl sonuna kadar bin adet satış hedefimiz var”

Toyota C-HR’ın ilk günden bu yana C-SUV segmentinde güçlü bir etki bıraktığına işaret eden Erdim, şöyle konuştu: “İlk yılında Avrupa’da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa’da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye’de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13 bin 647 adetlik satışa ulaştı.”

Barış Erdim, Toyota C-HR’ın satış fiyatını da Lizbon’da duyurdu. “Yenilenen Toyota C-HR’ın hibrit versiyonunu 186 bin 950 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuyoruz” diyen Erdim, kampanyanın aralık ayı sonuna kadar süreceğini ve yıl sonuna kadar bin adetlik satış hedefi belirlediklerini aktardı. Erdim, C-HR’ın motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP’lik 1.8 lt hibrit motorun ve 116 HP’lik 1.2 lt turbo motorun yer aldığını paylaştı. Erdim, yeni Toyota C-HR’ın Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla yollarda olacağını aktardı.

‘Premium’ dokunuşlar…

Yeni Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha teknolojik donanım ve premium dış tasarımla geldi. Bir önceki versiyona göre daha geniş bir kabin sunan Toyota, C-HR’ın tüm yüzeylerindeki ve düğmelerdeki kaliteyi artırarak daha premium bir kabin alanı yarattı. Yeni jant tasarımlarına ve Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor. C-HR’ın yeni modeli, Apple CarPlay ve Android Auto hizmetlerini de kullanıcılarla buluşturuyor.



Yeniden tasarlanan gündüz yanan farlar ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkıda bulundu. Ön sis farları ise tamponun dış tarafına yerleştirildi ve hava girişleri aracın güçlü duruşunu destekleyecek şekilde genişletildi.







Arka LED stop lambaları arasına eklenen lake siyah spoyler ile tek parça gibi görünen bu tasarım, Toyota C-HR'ın daha kaslı bir görünüme sahip olmasına katkı sağladı. Ayrıca yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi.



Hibrit motor seçeneği ile birlikte sunulan ve TFT ekranında yer alan Zaman Bazlı Elektrikli Kullanım Oranı göstergesi, hibrit sürüş keyfini daha da artırıyor. Bu yeni özellik sayesinde yapılan yolculukların yüzde olarak ne kadarında elektrikli motorun devrede olduğu rahatça görülebiliyor.





Yenilenen Toyota C-HR’a ayrıca elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğuna da yükseklik ayarı özelliği eklendi. Toyota Safety Sense sisteminde, Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Yeni Toyota C-HR Toyota Safety Sense özelliklerine ek olarak gelen, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.