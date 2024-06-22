Yeni Citroen C3 Aircross 2024 sonunda Türkiye'de

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Yerden yüksekliği 200 milimetre olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor.

Max olarak isimlendirilen en üst seviye donanım paketinde beyaz veya siyah renkte standart olarak sunulan biton kaplama, kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroen algısını daha da arttırmak üzere çift renkli tavan gibi ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor.

Akıllı telefonlardan esinlenen widget mimarisi

C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor.

Araç, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Yeni B-SUV, Citroen tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyuma sahip olarak tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Avrupa'da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.

Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 kilometrenin üzerindeki menzili (sertifikasyon onay aşamasında) ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.