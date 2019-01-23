Yeni Clio Bursa'da üretilecek
Oyak Renault, 2019'a yeni model müjdesiyle girdi. Yeni Clio'nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını duyuran Genel Müdür Aoun, "En mükemmel, en güzel aracı üretmeye odaklandık" dedi. (Ömer Faruk Çiftçi)
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