"Yeni dönemde odağımız değişim yönetimi olacak"

21 Mayıs 2020

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, topluluğun COVID-19 döneminde iyi bir sınav verdiğini ve bu sürece güçlü bilanço ve dayanıklı portföy yapısıyla girdiğini söylerken, yeni dönemde değişim yönetimine odaklanacaklarını ifade etti. Sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Sabancı, geri dönüşte sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji açısından yepyeni bir dünya olacağını ve dijitali odağına alan öncü çözümler ve uygulamaların öncelik kazanacağını belirtti.

"En güçlü yanımız bilanço yapımız ve dayanıklı portföy"

Topluluk çalışanlarına COVID- 19 ve sonrası döneme ilişkin görüşlerini bir video mesajla aktaran Güler Sabancı, konuşmasında Türkiye’nin özverili sağlık çalışanları sayesinde ve bilimi önde tutan Sağlık Bakanlığı’nın gayretleriyle bu mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti. Sabancı, geleceğe ilişkin düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Şimdi normalleşme adımları ve planları yapılıyor. Artık, biz de Topluluk olarak, ‘kriz yönetiminden’, ‘değişim yönetimi’ aşamasına geçiyoruz. Geri dönüşte sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji açısından karşımızda yepyeni bir dünya olacak. Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir. Geri dönüşte dijitali odağına alan öncü çözümleriniz, uygulamalarınız ve çalışmalarınızla yine içinde bulunduğunuz sektörlerde örnek olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu fırtınalı süreçte sağlam bilanço yapımızın ve dayanıklı portföyümüzün Topluluğumuzun en önemli avantajlarımız olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz bu önemli avantajlarımızla ve çalışanlarımızın güçlü değişim yönetimi yetkinlikleri ile daha büyük başarılara hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz.”

"Ülkemizin en büyük güvencesi gençler"

Sabancı Topluluğu olarak, her zaman bu ülkenin en büyük güvencesini gençler olarak gördüklerini açıklayan Sabancı, “COVID-19 birçok zorluk ve olumsuzluklar yaratsa da, bir yandan da, Atamızın ‘bütün ümidimiz gençliktedir’ dediği gibi, bizim de gençliğe olan umudumuzu tazeledi. Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişime açık olmalarından aldığımız ilhamla dönüşüm vizyonumuzu ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ olarak tanımladık. COVID-19’u birlikte yendikten sonra, genç Sabancılı’lar sahip oldukları donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyecekler” dedi.

Tüm desteklerimiz bilim ve teknolojiye



Konuşmasında Sabancı Holding çalışanlarına teşekkür eden Güler Sabancı, “Bugünlerde hayatımızın en sıra dışı dönemini yaşıyoruz. Topluluk olarak, COVID-19’un hayatımıza girdiği ilk andan itibaren, CEO’muz Cenk Alper liderliğinde, tüm kriz komitesi süreci çok dinamik ve başarıyla yürütüyorlar. Tabii ki bu süreçte atılan tüm adımlarda birinci önceliğimiz, sağlık oldu. Her bir iş kolumuzda önlemlerimizi titizlikle aldık. Almaya da devam edeceğiz. Ayrıca, Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülkemize olan sorumluluklarımızı da hakkıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu tehdidi ancak bilim ve teknolojiyle yeneceğimize olan inancımızla tüm destek ve bağışlarımızı bu yönde yapıyoruz” yorumlarını yaptı.