Yeni düzenleme sonrası ilk satın alma: Birevim, Çözüm Tasarruf'u bünyesine kattı

Tasarruf finansman sistemi olarak adlandırılan ve katılımcıların faizsiz konut ve taşıt finansmanı elde etmesini sağlayan sistem, mart ayında kanunla düzenlenmişti. Sektörde faaliyet gösterecek şirketler için asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olması şartı getirilirken; bu durumun sektörde birleşme ve satın alamları beraberinde getirmesi bekleniyordu.

Sektörde ilk satın alma haberi Birevim'den geldi. Birevim, Çözüm Tasarruf'u satın aldığını duyurdu.

Birevim'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı, ancak satın almayla birlikte Birevim'in 2 bine yakın çalışana, 137 sabit ve 16 mobil şubeye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, böylece Birevim sektörün şube ağı ve çalışan sayısı olarak en büyük markası konumuna ulaştı.

"Yeni satın almalar yapabiliriz"

Sektörde yeni satın almalar yapabileceklerine işaret eden Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, "Bu satın alma ile sektörümüzü büyütmek, hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir adım attık. Aynı kararlılığı başka şirketler için de göstermekten çekinmeyecek, sektörün bekası adına kanatlarımızın altına almamız gerektiğine inandığımız başka firmaları da bünyemize katarak liderliğimizi perçinleyeceğiz" dedi.

Yeni yasa, şube, çalışan ve tasarruf sahipleriyle birlikte daha büyük aile olduklarını ifade eden Orak, satın aldıkları Çözüm Tasarruf bünyesindeki tasarruf sahiplerinin haklarının düzenlenmesi ve korunması anlamında yapılan planlamalarla gerekli adımları hızlıca atacaklarını bildirdi.