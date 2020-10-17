Yeni İnci, cirosunun yüzde 50’sini e-ticaretten kazanacak

17 Ekim 2020

İSTANBUL-DÜNYA

Yıllık 4 milyon adet üretim hacmi ve satış adedi ile Türkiye’de iç giyim sektörünün yüzde 35’ini yöneten Yeni İnci, e-ticaretle yurtdışında büyüme hedefini yükseltti. 2021 yılında e-ticaret satışlarını yüzde 70 artırmak ve cirosunun yüzde 50’sini e-ticaretten elde etmeyi planlayan marka, toplamda yüzde 20 büyüme bekliyor.

Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, pandemi sürecinin etkisiyle her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de e-ticaret farklı bir boyut kazandığını kaydederek, “Bizde şirket olarak pandemi öncesinde de e-ticaret yatırımlarımıza önem veriyorduk, fakat bu süreçle birlikte yatırımlarımızı daha da artırdık ve web sitemizin alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, globale hitap edecek şekilde revizyonlarımızı gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın karşılığında ise ürün satışlarımızda ve yeni pazarlardan yeni bayilik ve müşteri taleplerinde büyük bir artış yaşıyoruz” dedi.

Satışlarını yüzde 30 artırdı

Atakan, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren Yeni İnci, mart ayından itibaren e-ticaret satışlarında yüzde 30 artış yakaladığını belirtti. “Özellikle spor giyim ve pijama ürün gruplarına yönelik yoğun talep alan marka; spor giyimde yüzde 40, pijama ve iç giyim satışlarında ise yüzde 30 artış elde ettik” diyen Atakan, 1 yıl içinde e-ticaret satışlarını yüzde 70 artırmayı ve cirolarının yüzde 50’sini e-ticaretten elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

2021 yılında e-ticaretin yanı sıra e-ihracat alanında da faaliyet göstermeye planladıklarını belirten Furkan Atakan, “Bu dönemde yaptığımız e-ticaret yatırımlarımızla daha önce olmadığımız ya da az talep aldığımız pazarlardan ciddi sipariş almaya başladık. İsrail, Rusya, Kenya, Pakistan ve Gana gibi birçok yeni ülke ile bağlantılar kurduk. Bayilik, toptan satış ya da büyük mağaza zincirlerinden talepler gelmeye başladı. Aynı zamanda uzun yıllardır talep aldığımız fakat fason üretim istendiği için giriş yapamadığımız Amerika pazarından da yoğun talep alıyoruz” diye konuştu.

“Yerli markalara talep arttı”

Pandemi sürecinin yanı sıra özelikle döviz kurlarındaki artış yabancı markaları daha da zora soktuğunu dile getiren Furkan Atakan, “Üretimin Avrupa’da durma noktasına gelmesi ile ürün tedariklerinde de sorunlar yaşandı. Dengesiz ve hızlı fiyat artışları da iç pazarda yerli markalara olan ilgiyi artırdı. Ancak süreçte yerli markaların desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yurtdışında fabrika açacak

Furkan Atakan, yurt dışı taleplerinin artması ve iç pazarda talep yoğunluğunun devam etmesi durumunda yeni fabrika yatırımları planladıklarını açıkladı. “Özellikle lojistik açıdan avantajlı ve Avrupa pazarlarına daha yakın olmamızı sağlayacak ülkelerde üretim işbirlikleri veya fabrika yatırımları yapmak istiyoruz” diyen Atakan, “Bu anlamda markajımızda olan ülkeler var. Avrupa pazarlarına yakın, yatırım talebi olan, teşvik ve destekler sunan ülkelerde araştırmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.