Yeni İnci'den Makedonya'da fabrika yatırımı

08 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Kadın ve erkek pijamalarından iç giyime kadar geniş bir alanda kendi markasıyla üretim yapan Yeni İnci, spor giyim pazarına da girdi. Yeni girdikleri alanla ilgili bilgi veren Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “Spor giyim artık sadece sporda değil, günlük giyimin bir parçası haline geldi. Biz de bu yönde çok fazla talep alıyorduk. Çünkü ithal ürün fiyatları pahalı. Bizde modern ve güzel tasarımlar yaparak bu alana girdik” dedi.

Bu yıl 300 bin parçalık spor üretimi planladıklarını belirten Atakan, gelecek yıl bunu 400 bin parçaya çıkaracaklarını söyledi. Atakan spora yaptıkları yatırımın ise 500 bin lira olduğunu açıkladı.

Kuzey Makendonya'ya fabrika yatırımı

2018’de 3.5 milyon adet yıllık üretimlerini 2019’da 4 milyon adete çıkardıklarını anlatan Furkan Atakan, “Türkiye artık bize yetmiyor. Markamızın kurucularının geldiği Kuzey Makedonya’dan bize teklif geldi. Orada fabrika kurup üretim yapmayı düşünüyoruz. Böylece Kuzey Makedonya üzerinde Avrupa’ya daha rahat ulaşacağız” açıklamasını yaptı. Atakan, yakında açılacak olan e-ticaret siteleriyle de diğer firmalardan farklı olarak yurt dışına da satış yapacaklarını kaydetti.

İhracatın yarısı İran'a gidiyor

2019’da 60 milyona liraya yakın ciro yapan Yeni İnci’nin her yıl ortalamada yüzde 10-15 arasında büyüme ortaya koyduğunu kaydeden Atakan, şirket olarak üretimlerinin yüzde 40’nı 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirtti. İhracatta ise en büyük pazarlarının İran olduğunu aktaran Atakan, “Yüzde 40’lık ihracatın yüzde 20’si İran’a gidiyor. Bu ülkede belki de Türkiye’den daha fazla bilinirliğe sahibiz. İran’da yaşanan son olaylarda hızımızı kesmedi. İranlılara sorduğumuzda olaylara alışık olduklarını söylüyorlar. Şu anda bir aksama olmadan satışlarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Kişiye özel üretimi e-ticarete taşıyor

Şirketlerinin aynı zamanda kişiye özel üretim de yaptığına da dikkat çeken Furkan Atakan, “Fabrika satış mağazalarımıza gelip ölçülerini verenlere istenilen üretimi yapıyoruz. Bunu artık sadece mağazada yapmayacağız. Yakında açacağımız e-ticaret sitemizde de kişiye özel üretim bölümü olacak” dedi.