Yeni kuşak çalışanlarla yöneticiler ‘Bir Nevi’ buluştu

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Holding, nesiller arasındaki değişimi ve dönüşümü ‘Tersine Mentorluk’ programıyla bütünleştiriyor. Coşkunöz Holding’in yeni kuşak çalışanlarla yöneticileri aynı potada buluşturan ‘Bir Nevi’ Projesi’nde katılımcılar rollerini, deneyimlerini ve kariyer hedeflerini doğrudan paylaşıyor. Bilinen mentorlük programlarının aksine, ‘Bir Nevi’ Projesi’nin katılımcı mentileri Genel Koordinatör, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörlerden; mentorları ise 2015 - 2018 yılları arasında Coşkunöz ailesine katılan, 1989 ve sonrası doğan beyaz yaka çalışanlardan oluşuyor. Deneyimlerin eş zamanlı paylaşıldığı proje bu anlamda etkileşimi güçlü, iki yönlü bir süreç izliyor.

11 Nisan Perşembe günü Sanat Mahal Podyumpark’ta lansmanı gerçekleştirilen projeye tüm Coşkunöz Holding çalışanları katıldı. Lansmanın moderatörlüğünü ise Coşkunöz Holding İK Direktörü Göktuğ Tetik üstlendi. Düzenlenen etkinlikte Coşkunöz Holding İşe Alma ve Yerleştirme Kısım Müdürü Gülfer Aydoğan ‘Bir Nevi’nin tüm detaylarını ve başvuru süreçlerini aktardı. Etkinlik kapsamında “Nesiller Arasında” temasıyla düzenlenen panelde ise Doğuş Oto Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Uygun ve MAN İnsan Kaynakları Müdürü Övgehan İnce de konuşmacılar arasındaydı.

Düzenlenen lansmanda günümüzün iş dünyasında değişimin, gelişimin ve iletişimin gücüne değinen Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay “Şirketler son yıllarda ekonomik, toplumsal ve teknolojik bir değişim sürecinden geçiyor. Bu hızlı dönüşüm ve yenilenme içerisinde çağı yakalamanın, hatta önüne geçmenin önemi git gide artıyor. Bu bağlamda Coşkunöz Holding’te de ‘Bir Nevi’ harika şeyler gerçekleşiyor. Lansman ile birlikte başlayan süreçte yeniliklerin iştahlı takipçileri gençler ile deneyimleriyle fark yaratan liderler birbirlerine danışmanlık yapıyor. Yeni nesil çalışanlarımız ile yöneticilerimizi bir araya getiren bu proje ile kurum içi sinerjimizi daha da artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.