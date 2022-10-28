Yeni lige yolculuk Bursa’dan başlıyor

Ali ŞAHİN/BURSA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Togg’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Otomobil ve teknoloji meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği açılış töreni saat 16.00’da başlayacak. Açılış ile birlikte Togg’un C-SUV modeli seri üretime hazır hale gelecek. Açılışın ardında Mart 2023’te de ilk seri üretim araçların banttan inmesi bekleniyor.

Banttan inen ilk Togg tanıtılacak

Gemlik’te 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu dev fabrikada 160 robot üretime katkı koyacak. Otomobillerin bataryaları da Gemlik’te kurulan SiRO isimli batarya fabrikasında üretilecek. Cumhuriyet Bayramı’nda 60 yıl önce ‘Devrim’ ile başlayan yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üretimden inen ilk araç da tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamasına göre Togg'un 2023 yılı hedefi 18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olacak.

“Geleceğin teknolojisine ulaşacağız”

Togg’un Türkiye’de otomotivin üssü olarak kabul edilen Bursa’da hayata geçirilmesi şehirde de yeni bir hareketliliğe neden olmaya başladı. Bir çok otomotiv üreticisi Togg için üretim yapmaya başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’yi mobilite ekosisteminde dünya ligine taşıyacak olan yerli otomobil projesinin ekonomideki köklü dönüşümün de başlangıcını oluşturacağını söylerken, “Otomotiv endüstrisinde elektrikli otonom ve ağ bağlantılı teknolojilerin liderliğinde yeni üretim modelleri ortaya çıkıyor. ‘Türkiye’nin Otomobili’ni elektrikli olarak üreterek geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzanmış olacağız. Ayrıca TOGG ile edineceğimiz teknolojik birikim diğer pek çok sektörün de ateşleyicisi olacak. Sanayimiz tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlanmış olacak” diye konuştu.

“Teknolojik bir dönüşüm yaşanıyor”

Bursa’nın üretim üssü kadar bir teknoloji merkezi de olabileceğini belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Togg, ülkemizin olduğu kadar Bursa’nın da gururu. DOSABSİAD olarak bu başarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak adına her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Yerli aracımız Togg da dahil olmak üzere otomotivde teknolojik bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme ayak uyduracak, sanayimizi geleceğe taşıyacak gençlerimize imkanlar sağlamalı, önlerini açmalıyız” dedi.

“Ciddi bir potansiyele sahip”

Bursa’nın güçlü sanayisiyle ve nitelikli otomotiv altyapısıyla her zaman öncü konumda yer aldığını belirten Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ise Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları, ilk TOGG aracının banttan inmesi nedeniyle, Bursa ve ülkemizin sanayi tarihinde hatırlanacak önemli bir eşik olacaktır. Özellikle elektrikli ve otonom sürüş teknolojileriyle birlikte yaşanan bu dönüşümde, Türkiye’nin vizyon projesi TOGG ülkemiz ve otomotiv endüstrisi ekosistemi açısından önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak ve ülkemiz adına çok önemli fırsatlar oluşturacaktır. TOGG, etrafındaki bu güçlü ekosistem ile çok ciddi bir potansiyele sahiptir” denildi.

Bölge ulaşımını da rahatlattı

2019 yılında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de de temeli atılan Gemlik Togg Fabrikası açılışla birlikte otomotiv sektörü için yeni bir kapı aralayacak. Fabrikanın açılmasının ardından hizmete girecek yollarla birlikte bölgedeki ulaşım konusunda da önemli bir adım atılmış olacak. Yapılan yol genişletme çalışması ile birlikte bölgede daha önce tek şerit ile sağlanan ulaşım duble bölünmüş yola dönüştürüldü.