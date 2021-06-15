Yeni logosuyla yatırımlara 'Hayat' verecek

Temeli 1937 yılına uzanan Hayat Holding, yeni logosunu Türkiye, Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İran, Pakistan, Vietnam, Tayland ve Malezya başta olmak üzere çalışan, iş ortağı ve basın mensuplarından oluşan 22 bin kişinin katıldığı bir dijital lansmanla duyurdu. Yeni logonun tanıtıldığı lansmanda, şirketin yeni kurumsal kimliği ile bütünleşen gelecek vizyonu da paylaşıldı.

Lansmanda konuşan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Globalleşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması olan yeni logomuz, sürdürülebilir bir geleceği temsil eden mavi ve yeşili buluşturuyor. Kurumsal kimlik değişimimizle birlikte, sürdürülebilirlik vizyonumuzu; tüm dünyaya, ana değerlerimiz olan girişimcilik, azim ve cesaret, aidiyet, açık fikirlilik, adalet ve dürüstlük, insana ve doğaya saygı temellerinden bir adım bile sapmadan, ürettiğimiz faydayı gezegenimizin en uzak köşelerine kadar ulaştırabilmeyi bir taahhüt olarak benimsediğimizi duyurmak istiyoruz.” dedi.

"700 milyon dalarlık yatırım için düğmeye bastık"

Pandemiye rağmen hem Türkiye hem de globalde yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Kiğılı, yenilenen çehreleriyle yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldıklarını bildiren Kiğılı, şöyle devam etti: "Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık. Bu süreçte; Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Böylece bizim açımızdan yeni bir kategoriye de yatırım yapmış olduk. Yurt dışına baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesislerimizi kuracağız. Rusya’da var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz.”

Vietnam'da bebek bezi fabrikası açtı

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sonra şimdi de stratejik bir yatırımla Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini açıklayan M. Avni Kiğılı, Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını bildirdi. "Bu yatırımla Türk markalarının kalitesini uzak topraklarla tanıştırıyor ve bayrağımızı gururla Güneydoğu Asya’da dalgalandırıyoruz” diyen Kiğılı, "Vietnam’a kurduğumuz üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz her yerde, her zaman olduğu gibi yine markalarımızla kısa zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak.” ifadelerini kullandı.

Tüm bu yatırımların istihdama da katkı sağladığına işaret eden Kiğılı, pandeminin başından bu yana 2 bini i aşkın ek istihdam oluşturduklarını, yeni yatırımlarla da bin 600 kişiye daha iş olanağı sağlayacaklarını bildirdi.