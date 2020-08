Yeni mezunda deneyim şartı aramayan asansörcü

18 Ağustos 2020

Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi AKE, yeni üniversite mezunlarına ‘deneyim’ şartı aramaksızın çalışma imkanı sunmaya başladı. AKE Mesleki Eğitim Projesi kapsamında yılda 40 mühendis işbaşı yapacak.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Şirketi, 25’nci yılında, bünyesinde oluşturduğu AKE-MEP (AKE Mesleki Eğitim Projesi) eğitim modülü ile genç mühendislere kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunuyor. Elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarından mezun 20 mühendisi istihdam eden firma üç aylık iş başı eğitiminin sonunda mülakatı geçmeyi başaran mühendislerle birlikte çalışmaya devam edecek. Firma, birlikte çalışma imkanı bulamadığı mühendislere ise istedikleri yerde istihdam edilmeleri konusunda destek sağlayacak.



Tüm haklardan yararlanacaklar



AKE-MEP projesi kapsamında eğitim verilen mühendisler, firma içindeki tüm sosyal haklardan faydalanırken, İş-Kur üzerinden de maaş alıyor. Üretim tesisindeki tüm faaliyetlerde görev alarak üniversitede aldıkları teorik eğitimi pratikte de uygulama imkanı yakalayan genç mühendisler, deneyimli mühendislerle çalışıyorlar.



Üretimin her safhasında çalışabiliyorlar



Kaynaktan montaja, proje çiziminden AR-GE çalışmasına kadar üretimin her safhasında yer alan mühendisler en başından takip ettikleri ürünlerin testini de yine birlikte yapıyor. AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, 25 yıldır mesleki eğitime önem verdiklerini anlattı.



İşi yerinde görüp deneyimliyorlar



Bütün firmalar deneyimli mühendis ararken, yeni mezunların da iş aradığına dikkat çeken Canan Keskin Gürkan, “Biz bu süreci kısaltmak istedik. Genç arkadaşlarımız için bir ilan açtık ve çeşitli mülakatlardan geçtiler. Burada hem bilfiil işbaşında eğitim alıyorlar hem de işi yerinde görüp deneyimliyorlar” dedi.



Yılda 40 mühendise tecrübe



AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven’in hem üretim, hem montaj hem de teknik servis faaliyeti gösteren tek Türk Firması olduğunu urgulayan Canan Kesin Gürkan, “Çalışma alanlarımızın genişliği nedeniyle, mühendis ve teknik çalışan ihtiyacımız her zaman var. Bu sebeple yılda iki defa bu projeyi uygulayacağımızı düşünürsek yılda 40 mühendisi istihdam edeceğiz” diye konuştu.





Ar-Ge yapan genç mühendis



Beykent Üniversitesi İnşaat ve Makine Mühendisliği’ni bitiren 24 yaşındaki Mehmet Sevim, AKE-MEP’e kabul edilen genç mühendislerden biri. Yeni mezunların teorik bilgileri pratiğe dökme konusunda sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayan Sevim, “Buraya geldiğimizde montaj, kaynak, kaset ve elektronik alanlarında kendimizi test etme imkanı yakaladık. İşin mutfağındayız. Burada çalışmak ve yurt dışı bağlantılarla kendimi geliştirerek AR-GE ağırlıklı çalışmaya hazırladım” dedi.



Bakış açısı değişen elektronik mühendisi



Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu İsmail Kenel de her iş başvurusunda tecrübesizliğin bir engel olarak karşısına çıktığını söyledi. AKE-MEP projesine başvurduğunuda ‘Beni çağırmazlar’ diye düşünse de kabul edildiğini belirten Kenel şöyle dedi:

“Şu an Elektronik bölümünde kaset, kumanda panosu, tesisat üzerine çalışıyorum. AKE-MEP kapsamında bir takvim verildi, gün gün hangi çalışmayı yapacağımızı biliyoruz. Önümüzdeki süreçte proje, Ar-Ge, montaj stok yönetimini de göreceğim. Okulda gördüğümüz bilgiler yeterli ama bunu hiç pratiğe dökmediğimiz için burası bakış açımızı geliştirdi.”