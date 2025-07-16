Yeni nesil finansal teknoloji platformu için stratejik işbirliği: Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant...

Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla niyet mektubu (MoU) imzaladı.

İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO’su Yi Zhou katıldı.

Yapılan stratejik iş birliği ile; e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye’de geliştirilecek olan yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişim ile bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor.

Çağlayan Çetin: Bu işbirliği örnek bir model olacak

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin imza töreninde, bu iş birliğinin Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına ve finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inandığını belirtti. Ayrıca, güçlü veri analizi yetkinlikleri ile başta 250.000 satıcısı olmak üzere şirketlerin; e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirileceğini vurguladı.

Haluk Bayraktar: Yerli finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, bu iş birliği ile yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapıyı birleştirerek, daha hızlı ve güvenilir finansal teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacaklarını belirtti.

Michael Evans: Türkiye’ye değerli bir yatırım kazandırılacak

Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, iş birliğinin Türkiye’ye değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandıracağına dikkat çekti. Türkiye'deki dijital finansal hizmetlerin, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Mansour AlMulla: Bölgenin önemli yatırımlarından birine imza attık

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Türkiye’nin dinamik ekonomisinin dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak bu iş birliğinin, önemli fırsatlar sunduğunu ve yenilikçi finansal çözümler geliştirme amacını taşıdığını belirtti.

Yi Zhou: Türkiye küresel dijital ekosistemimizde önemli bir yere sahip

Ant International CFO’su Yi Zhou ise, Türkiye'nin genç ve dijitalleşmeye odaklı nüfusu ile küresel dijital ekosistem içinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu dinamik dijital ekonomi için kapsayıcı finansal çözümler geliştireceklerini vurguladı.