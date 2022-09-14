'Yeni nesil hava temizleyiciler, okuldaki virüs ve bakterilere savaş açtı'

Dünya Sağlık Örgütü, okul gibi çeşitli virüs ve bakterilere ev sahipliği yapan toplu kullanım alanlarının temiz hava ya da uygun şekilde filtrelenmiş havayla saatte en az 6 kez yenilenmesini, havalandırma sistemi ve hava sirkülasyonu imkanının olmadığı mekanlarda ise hava temizleyicilerinin kullanılmasını öneriyor. Varşova Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü Pnömonoloji ve Alerji Doçenti Profesör Wojciech Feleszko, hava temizleyicilerinin iç mekan hava kalitesini iyileştirerek astım tedavisini destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

Okulların yeniden açılmasıyla çocukların çeşitli virüs ve bakterilerin yanı sıra zararlı gaz ve alerjenlere maruz kalma ihtimalinin artacağına dikkat çeken Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Esin Karadede, “Zamanının çoğunu iç mekanlarda geçiren çocuklar arasında virüs ve alerjenler hızlı yayılıyor. Bu alanların yeterince havalandırılmaması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Almanya'daki Goethe Üniversitesi'nde Deneysel Atmosferik Araştırma Profesörü Joachim Curtius liderliğinde gerçekleştirdiğimiz bağımsız çalışmada, taşınabilir hava temizleyicilerimizin, yoğun ve yetersiz havalandırılan kalabalık alanların zararlı gaz seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu tespit ettik. Pencere ve kapılarının kapalı olduğu, 27 kişinin yer aldığı sınıfta gerçekleştirdiğimiz deneyde kullandığımız model AC2887 hava temizleme cihazımız, virüslerin hızlı yayılmasını sağlayan virüs-zararlı gaz konsantrasyonunu 30 dakikada yüzde 90 azaltmayı başardı.” dedi.

"Yaşam alanlarını virüs ve bakterilere karşı koruma altına alıyor"

En yeni teknolojileri kullanarak geliştirdikleri hava temizleyici cihazlarla yaşam ve sosyalleşme alanlarını hijyenik bir ortama dönüştürerek salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Esin Karadede, “Hava temizliği ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle her türlü mekana sağlıklı bir nefes getiriyoruz. Quiet Mark sertifikalı Philips 3000i Hava Temizleyici ile evlerde gözle görülemeyen virüs, alerjen veya kirletici maddelerin tek bir düğme ile filtrelenmesini sağlıyoruz. NanoProtect HEPA filtre teknolojili hava temizleyiciyle mekanları virüs, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği, gaz ve diğer kirletici maddelere karşı koruma altına alıyoruz. Philips 3000i Hava Temizleyici, oldukça kapsamlı donanımı, saatte 520 metreküp kapasitesiyle temiz havayı odanın her köşesine dağıtırken, ultra sessiz bir temizleyici olarak sağladığı enerji tasarrufuyla da tüketicilerle dostluk kuruyor.” ifadelerinde bulundu.

"Havadaki virüs yüzde 99,9'unu temizliyor"

Yeni nesil hava temizleyicilerle mekanların hava kalitesini iyileştirirken, alerji, astım ve solunum sorunlarıyla mücadele ettiklerini söyleyen Esin Karadede, “Bir insanın günde 24 bin kez nefes alındığını düşündüğümüzde, aynı mekanı kullanan insan sayısındaki artışın hava kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü söyleyebiliriz. Airmid Health-Group tarafından yapılan bağımsız testlere göre, havadaki virüs ve aerosollerin yüzde 99,9'unu temizleyen Philips 3000i Hava Temizleyici, ultra ince parçacıkları algılamak için havayı saniyede bin kez tarayarak ortamın ihtiyacı olan havalandırma seviyesini belirleyebiliyor. Gösterge ekranında havadaki alerjen ve gazlar ile PM2.5 seviyesini sayısal olarak ve sezgisel bir renkli halkayla gerçek zamanlı olarak bildirirken, uyku modu özelliğiyle de kullanıcıların derin bir uykuda sağlıklı nefes almasını sağlıyor. Hava kalitesini eş zamanlı olarak Clean Home + uygulaması ile cep telefonu aracılığıyla uzaktan kontrol etme olanağı da tanıyor.” diye konuştu.

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