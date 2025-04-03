Yeni nesil İK yönetimi platformu idenfit Hollanda’da ofis açtı

Yapay zekanın iş süreçlerini dönüştürdüğü ve teknolojinin mevcut çalışma biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir dönemin koşullarından insan kaynakları (İK) ve işgücü yönetimi birimleri de doğrudan etkilendi. Gartner tarafından yürütülen bir araştırmada, teknolojinin İK yöneticileri için en önemli yatırım önceliği olmaya devam ettiğini ortaya koyarken, 360 derece İK ve işgücü yönetimi çözümleri sunan idenfit, geliştirdiği yenilikçi İK teknolojilerini sınırların ötesine taşımak için ilk Avrupa ofisini Hollanda’da açtı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan idenfit Kurucu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “Tüm insan kaynakları ve işgücü yönetimi süreçlerini tek bir platformda toplayan idenfit olarak, küreselleşme stratejimize Hollanda’da açtığımız ilk Avrupa ofisimizle hız veriyoruz. Türkiye’de geliştirilen inovatif insan kaynakları ve işgücü yönetimi teknolojileri, Avrupa’daki şirketlerle de buluşacak” dedi.

İK liderleri "teknoloji şart" diyor

Gartner tarafından yürütülen araştırmada, üç İK yöneticisinden ikisinin, teknolojiye yaklaşımı iyileştirmek için harekete geçilmezse işlevlerini yitireceklerini düşündüğü görüldü. Küresel verilere göre 2024’te iki şirketten birinin İK teknolojisi bütçesini artırdığını hatırlatan Nazım Onur Bayındır, “İK yönetimi, işe alımdan yetenek kazanımına, puantaj takibinden performans yönetimine, özlük yönetiminden bordro yönetimine uzanan çok boyutlu bir kavram. idenfit olarak geliştirdiğimiz teknolojiler, yasal uyumun ön planda olduğu, işletmeler için stratejik önem taşıyan bu birimin zaman ve enerji gerektiren iş süreçlerini otomatikleştirerek hem insan kaynakları ekiplerinin verimliliğini artırıyor hem de çalışan memnuniyetine katkıda bulunuyor. Kapsamlı ürün ve özellik setiyle idenfit İK yazılımı, perakende, turizm, dağıtım ve lojistik, enerji, eğitim gibi farklı sektörlerin insan kaynağı ve işgücü yönetimi ihtiyaçlarına yanıt veriyor” ifadelerini kullandı.

İlk Avrupa ofisini Hollanda’da açtı

2020’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren idenfit’in insan kaynakları yönetimine getirdiği bütünsel yaklaşımı Avrupa’ya da taşımak istediğini vurgulayan Nazım Onur Bayındır, “Bu kapsamda çalışan verilerini güvenli ve şeffaf bir şekilde, dijital ortamda koruma altına alan, kullanıcı dostu mobil uygulamasıyla uzaktan çalışma modellerine de kolayca uyum sağlayan idenfit'in küreselleşme yolculuğundaki ilk büyük adımı, Hollanda ofisiyle atıyoruz. Avrupa’daki genişleme stratejimiz kapsamında, bölgedeki şirketlere daha yakın olmak ve yerel iş dünyasına özel çözümler sunmak için 3 Mart'ta Hollanda’da resmen faaliyetlerimize başladık.

Avrupa pazarına girişimiz, idenfit’in küresel büyüme hedefleri doğrultusunda attığı stratejik bir adım. idenfit olarak, bulut tabanlı insan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımımızla iş süreçlerini daha verimli, akılllı, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışıyoruz. Hollanda ofisimiz aracılığıyla Avrupa’daki diğer ülkeler ve şirketler artık idenfit’in gelişmiş İK çözümlerine daha kolay erişebilecek” dedi.

"İnovatif çözümlerimizi Avrupa'ya taşıyoruz"

Bulut tabanlı bir yapıda ve abonelik modeliyle çalışan bir yazılımla İK görev tanımı içinde yer alan tüm fonksiyonları kapsadıklarını vurgulayan Nazım Onur Bayındır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“idenfit’in birbirini destekleyen modülleri sayesinde kompleks organizasyonlarda karmaşık zaman ve izin yönetimi kadar verimliliği önceleyen performans konularını modern ve yapay zeka destekli şekilde çözebiliyor; teknolojinin gücüyle yasal uyumluluğu güvence altına alınıyor. Türkiye’nin insan kaynakları yazılımı alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak, dijitalleşen iş dünyasına zaman yönetimi, puantaj, izin, bordro, avans, zimmet ve dijital imza gibi birçok modül sunarak kapsamlı çözümler geliştiriyoruz. Şimdi, aynı vizyonla Avrupa’daki işletmelere hizmet vereceğiz. Attığımız adımla, Avrupa’daki her ölçekten işletmeye insan kaynakları alanındaki AI destekli dijital dönüşüm süreçlerinde etkin olarak destek sunmayı hedefliyoruz.”