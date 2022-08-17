Yeni nesil konaklamayla Türkiye’nin ilk PropTech unicornu olacak 

Leyla İLHAN

Newinn, yeni nesil konaklama pazarında hızla büyüyor. Pazara 2020’de kendi projelerinde yer alan 17 daire ile giren Newinn, 18 ayda 20 kat büyüme başarısı göstererek 350’den fazla daireye ulaştı. Şirket yıl sonunda 500 daireye, 2023 yılında ise Newinn’i yurtdışına taşımayı planlıyor. Özellikle pandemi döneminde otellerin konaklamada devre dışı kalmasıyla kendi projelerindeki 17 daireyi günlük kiraya vererek bu işe başladıklarını aktaran Newinn Kurucu Ortağı Yusuf Akbal, “Daha sonra gelen taleple birlikte İstanbul, Antalya ve Sakarya olmak üzere 28 lokasyonda 350’den fazla daire ile hizmet verir olduk. Son çeyrekte İzmir ya da Ankara’da hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Yaz aylarının gelmesi, okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla da yılsonuna doğru büyüme ivmelerinin daha da hızlanacağını düşündüklerini söyleyen Akbal, “Yüzde 400 büyüme ile 2022 yılını 500 daire ile kapatmak istiyoruz” dedi.

Dijital göçmenler ve sağlık turizmi büyütecek

Bugüne kadar 60 bin üzerine konaklama hizmetine aracılık ettiklerini kaydeden Akbal, konaklama sürelerinin otele göre daha uzun olduğunu söyledi. “Otel müşterisinin ortalama konaklama süresi 2,7 geceyken, evde ise 17 günlük konaklama ortalaması sergileniyor” diye konuştu. Evden çalışma nedeni ile dünyanın her tarafında artan dijital göçmenler ve sağlık turizmden dolayı uzun konaklamaya olan talebin günlük ev pazarına büyüme getireceğini söyleyen Akbal, “2023’de 1200 daire sayısına ulaşıp yine bu dönemde yurt dışına da açılmayı istiyoruz. Şu anda pazar araştırmalarımız devam ediyor. 2025 yılının sonunda 5 bin daire ile farklı kıtalarda yer almayı planlıyoruz. Yurt dışındaki 5 bin dairenin en az 4 binini Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da konumlandırmak istiyoruz” bilgisini verdi.

2-3 ay içinde yatırım turuna çıkıyor

Yusuf Akbal, unicorn olma hedefleri olduğunu da söyledi. “Newinn olarak kendimizi gayrimenkul teknolojisi geliştiricisi ve platform ekonomisinin gayrimenkul piyasalarına uygulayıcısı yani PropTech olarak konumluyoruz” diyen Akbal, “Yatırımlarımızı da tüm bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Hedeflerimiz arasında da Türkiye’den çıkan ilk PropTech unicornu olmak var. Biz de gayrimenkul teknolojilerinde bir numara olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yatırım turuna hazırlandık, süreç başladı bizim için. Hazırlıklarımızı 2 ila 3 ay içinde tamamlayıp turu açmayı ve yıl sonuna turu kapatıp belli bir değerleme üzerinden ciddi bir yatırım almayı planlıyoruz. Şu anda talepleri almaya başladık. Özellikle bireyselde bekleyen yatırımcılar bulunuyor” diye konuştu.

Ev sahipleri için yatırım alanı

Newinn, mülk sahipleri için sürdürülebilir bir yatırım alanı sunduğunu da kaydeden Akbal, “Özel iç mekan tasarımına sahip, 1+0’dan 4+1’e kadar daire çeşitlerinden oluşan prestijli lüks daire seçenekleri sunuyoruz. Ev sahiplerine farklı modeller sunarak kira getirilerini kendilerinin belirlemelerine destek oluyoruz. Standart aylık kira geliri ya da kiralamalardan alınan tahsilat paylaşımı modeline dayanan alternatiflerle yatırımcı istediği kazanca kendisi karar verebiliyor” dedi. Daire sahiplerine 15 günlük kullanım izni sundukları sistemde, ev sahiplerini tadilat-tamirat derdinden kurtardıklarını da kaydeden Akbal, “Newinner ailesine dahil olup, standart kiralama modeline göre yüzde 60’a varan kira kazancından faydalanıyorlar. Böylece klasik kiralamada 20 ila 30 yıl arasında değişen amortisman süresini 12 yıla kadar düşürüyoruz” dedi. Ulusal ve uluslararası olmak üzere 1000’in üzerinde acente ile çalıştıklarını aktaran Akbal, ayrıca Booking, airbnb, agoda.com, hotels, tripadvisor ve Expedia gibi platformlarla da iş ortaklıkları bulunduğunu söyledi.

İnsansız otel konsepti

Newinn olarak yeni nesil konaklama deneyimini uçtan uca teknolojiyle donatarak uygulamaya aldıklarını anlatan Yusuf Akbal, “Dijital kapı kilitleri koyup, QR kod ile çalışan bir sistem için yatırım yaptık. Kiracılarımıza check-in yapacağı zaman kod gönderiyoruz. Telefonları üzerinden bu kodu okutarak dairelerini açıp girebiliyor. Bu süreç hem zaman hem de hız anlamında kullanıcılarımızın konforunu artıracak bir sistem oldu” dedi. Böylece insanı süreçten çektiklerini aktaran Akbal, “İnsansız otel konseptine dönüşüyoruz. Şu anda insanın dokunduğu hibrit bir modelle çalışıyoruz” diye konuştu.