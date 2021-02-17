“Yeni nesil kooperatif anlayışı ile konut üretiyoruz”

Yeni havalimanı ile İstanbul’un kuzeyinde yaklaşık 150 bin kişinin yaşaması planlanıyor. Bu durum bölgede önemli konut ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bölgede konut projeleri geliştiren kuruluşlar arasında yer alan CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuşoğlu, “2016 Kasım ayında kurulduk, ilk üyelerimizi 2017 yılında almaya başladık. Zaman içinde havalimanı dışından da oldukça yoğun bir talep oldu ve bugün geldiğimiz noktada 550 üyeye ulaşmış durumdayız” dedi.

"Hava Kent’i farklı illere de taşıyacağız"

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Çavuş, kurdukları kooperatif sistemiyle farklı bölgelerde de proje geliştireceklerini söyleyerek, “Devletimizin kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var. Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an açık ve net görebiliyor, takip edebiliyor. Sistemimizi sürdürülebilir bir şekilde farklı şehirlerde farklı bölgelerde devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Erkut Çavuş, faaliyetlerin ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yeni Nesil Kooperatifçilik’ anlayışımız ile çözüyoruz. Gerçek anlamda kira öder gibi ödeme planlarımız var. Biz uygun fiyatlarla, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern konutlar üretiyoruz. Kooperatiflere vergisel avantajların sağlanması üyelerimize uygun fiyatlar sunabilmemizi sağlıyor. Şeffaflık esas olmalı, üyesi oldukları kooperatifi yakından takip etsinler, toplantılarına katılsınlar. Devletimizin kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var”.

Yeni havalimanına 7 km, Arnavutköy Belediyesi’ne 1 km, yeni yapılacak Kirazlı – Havaalanı Metrosu’na 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk, 4 blok ve 144 daireden oluşuyor. Toplam yatırım bedeli 30 milyon TL.

Hava Kent Haraççı projesi ise İstanbul Havalimanı’na 7,5 km mesafede yer alıyor. Ruhsat aşamasında olan Hava Kent Haraççı’da 150 konutluk bir proje yapılması hedefleniyor. 2022 son çeyrekte teslim edilmesi planlanan Hava Kent Haraççı’nın yaklaşık 32 milyon TL’ye mal olacağı öngörülüyor.

Pandemi sürecinde de yatırımlarına, arazi geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Çavuş, “Hava Kent Taşoluk 2’ projemiz için arazimizi hazırladık. İlk Taşoluk projemize çok yakın mesafede yer alan arazimiz için mimari çalışmalara başladık. Bu projemize de başlayacağız. 24 ay sonunda da üyelerimize teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.