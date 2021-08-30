Yeni nesil OSB’nin yeni nesil meslek lisesi

Yalova İmes Makine İhtisas OSB, şantiye çalışmalarının yanı sıra Yalova gençliğini ‘Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Yüksek Teknolojili ve Yalın Üretim’ ekosisteminde istihdam edebilmek için de aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar MTA Lisesi arasında yapılan protokolün ardından okulda yapılacak fiziksel dönüşümle ilgili yetkillerce yerinde incelemeler yapıldı.

Sanayicileri hayallerine kavuşturmak, en önemli problemi olan istihdam sorununu çözmek ve Yalova gençliğini ise ‘Yenilikçi, yüksek teknolojili ve Yeşil Üretim’ ekosisteminde istihdam etmek için çalışmaların sürdüğü Yalova Makine İhtisas OSB, gençlere verdiği değerle de dikkatleri üzerine çekti. Yüksek katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretim merkezi olan OSB ile Yalova, Türkiye’nin kalkınma seferberliğinde önemli pay sahibi olmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecan, azim ve coşkuyla çalışmaların sürdürüldüğü Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi yatırımlarının yanı sıra gençlere verdiği değer ve sunacağı imkânlarla da çok konuşulacak.

Protokol imzalandı

Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü geçtiğimiz hafta Yalova Valisi Muammer Erol’un himayesinde imzalanarak , Yalova Makine İhtisas OSB’nin 2023 hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterecek sanayicilerin bölgede üretime başladıklarında ihtiyaç duyacakları nitelikli insan kaynağını bu meslek lisesinden temin edebilecekleri bildirilmişti.

İş garantili ve yeni nesil meslek lisesi

Önemli başarının mimarı olan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, gençlerin omuzlarında yükselecek olan bir kalkınma hikâyesini başlatacaklarını söyledi. Bu kapsamda protokole konu olan okulda Yalova Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile inceleme yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Yaptığımız protokolle pilot okulumuz olan, iş garantili meslek lisemiz Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte ziyaret ettik, yetkillerle birlikte yapacağımız fiziksel dönüşümlerin keşfini yaptık. Heyecanımız daha da arttı. Teori ve pratiği eş zamanlı öğrenmiş, işinin erbabı genç bir kuşak yetiştireceğiz ve iş sahibi yapacağız. Bu kalkınma hikayesi gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Şimdiden tarihe not düşelim, ilerleyen süreçte bu okulda okumak bir ayrıcalık olacak. Bu kapsamda ilk günden beri projeye desteğini esirgemeyen Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdülaziz Yeniyol’a, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm personele özellikle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hem diploma hem ustalık belgesi

OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokol kapsamında sanayinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verecek alan/dallarda eğitimler geliştirilecek ve bu eğitimler okul bünyesindeki tüm öğrencilere uygulanacak. OSB içerisinde kurulması planlanan Yalın Model Fabrika eğitimlerinden oluşturulacak eğitim planı dahilinde öğrencilere İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı ve Yaz Dönemi Stajlarını OSB bünyesindeki üretim tesislerinde yapabilmeleri ile ilgili yardımcı olunacak. Protokol ile ayrıca bu liseden mezun olan öğrencilerden lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi alan ve yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlamış olanlara OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlanması hedefleniyor.