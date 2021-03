Yeni normal için franchise modeli Sait Döner’den geldi

Takip Et

Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında şüphesiz kafe ve restoranlar geliyor. Son bir yıl içinde kimi zaman tamamen kapalı kalan, bazen de yalnızca paket servis için açık tutulabilen işletmeler, açıklanan son tedbirler kapsamında saat sınırlaması ve yüzde 50 kapasiteyle hizmet verme gibi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Pandemi koşulları gel-al ve online yemek siparişi gibi hizmetleri daha fazla öne çıkarırken, tıpkı online alışverişte yaşanan ivmelenme gibi, online yemek siparişine yönelimin de kalıcı olması bekleniyor. Pandeminin 2. yılına girerken, restoran zincirlerinden yeni ve inovatif hamleler gelmeye başladı. Sektördeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin 16 ilindeki 56 noktaya ürün tedariği sağlayan restoran zinciri Sait Döner, ‘eve servis' ve ‘gel-al’ konseptiyle hizmet veren yeni bir franchise modeli geliştirdi. Türkiye’de bir ilk olan modelin detaylarını Sait Döner Yönetim Kurulu Üyesi Eren Karabağlı anlattı.

“Sektörün toparlamak için motivasyona ihtiyacı vardı”

Geliştirdikleri franchise modelinin çıkış noktasını paylaşan Sait Döner Yönetim Kurulu Üyesi Eren Karabağlı, “Değişen müşteri alışkanlıklarını incelediğimizde paket servis ve online sipariş verme eğiliminin arttığını gözlemledik. Ne var ki restoran içinde düzeni, hizmeti, servisi sağlamak aynı zamanda paket serviste müşteri memnuniyetini yüksek tutmak iki farklı enerji gerektirir. Bunun yanında yüksek maliyetlerin, büyük metrekareleri yönetme zorluğunun ve hijyen ihtiyaçlarının yarattığı sıkıntılar var. Buradan hareketle bizler de yeni normale uygun ‘Sait Döner Paket’ konseptini geliştirerek sürekli ve artan bir kârlılık modeli tasarladık. Talebin yüksek olduğu lokasyonlarda sadece paket servise odaklanarak girişimci açısından farklı bir motivasyon yaratmak istedik. Zira sektörün de toparlanmak için buna ihtiyacı vardı.” dedi.

150 bin TL yatırım bedeli yeterli oluyor

Türkiye'de bir ilk olarak geliştirdikleri yeni franchise paketiyle girişimci ve yatırımcılara, kurumsal kimliğinden lojistik ve teknolojik altyapısına kadar hazır, her anlamda anahtar teslim bir model sunduklarını belirten Eren Karabağlı, “Günlük 60 ton kapasiteyle üretim yapan markamız, girişimcilere güçlü altyapısı, eğitim ve denetimleri ile sağlıklı ve sürdürebilir bir franchise modeli sunuyor. Bu sistemde konsept için doğru lokasyonda 35 metrekare alan ve 150 bin TL yatırım bedeli yeterli oluyor. Girişimcilere, lojistik için ekstra bir ücret ödemelerine gerek kalmadan, mimari proje ile vakit kaybetmeden anahtar teslim bir yatırım imkanı sunuyoruz. Oturma alanı bulunmayan, yalnızca ‘eve servis' ve ‘gel-al’ konseptiyle hizmet veren bu franchise modeli sayesinde, en az yatırımla yüksek kâr sağlanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Hem yatırımcıya hem son tüketiciye hitap ediyor

Eren Karabağlı, Sait Döner Paket modelinin yatırımcı ve son kullanıcı için sunduğu avantajları ise şöyle akardı: “Yatırımcı açısından düşündüğümüzde her iki modelin de düşük yatırımla yüksek kârlılık olanağı sunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Franchise yatırımlarının başarı oranının %95’lere ulaştığı biliniyor. Bunun ana sebebi ise doğru bir franchise sistemi seçilmesi durumunda yatırımcıya açılış, yönetim ve diğer tüm süreçlerde desteğin devam etmesi. Son tüketici açısından bakıldığında da standardize edilmiş bir lezzete, kabul edilebilir bir fiyatla ulaşılabilmek büyük bir avantaj. Ürünün merkezden gelmesi de çok ciddi bir tedarik kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda kalitesi, hijyen ve belgelendirme konusunda izlenebilir olması son tüketici açısından çok kıymetli.”

Davranış değişikliğine ihtiyaç var

Pandeminin sağlık sektörüne çok büyük bir yük getirdiğine dikkat çeken Karabağlı, bu modelin davranış değişikliği yaratmak açısından da önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık sektörünün üstlendiği bu yükün sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden bireyler olarak eski davranışlarımızı değiştirmek, sektörler olarak da tüketicilerin davranış değişikliğine çanak tutacak yeni iş modellerine kafa yormak zorundayız. Sait Döner Paket, bu ihtiyaca da cevap veriyor.”

"Sektördeki dönüşüme öncülük etmek istiyoruz”

Sözlerini Sait Döner’in 2021 hedeflerine değinerek noktalayan Eren Karabağlı, “Paket modelimizi birçok markanın kendine uyarlayacağını tahmin ediyoruz. Fakat bu konseptin doğru uygulanması için oldukça detaylandırılmış bir planlamaya, tüm ürün ve süreçlerin standardize edilmesine ihtiyaç var. Sait Döner olarak ülkemizin 16 ilindeki 56 noktaya ürün tedariği sağlıyoruz. Bünyemizde ISO 22000, ISO 90001 ve Helal Et Standartları’na uygun üretim yapan bir et işleme tesisimiz de bulunuyor. Geleneksel lezzetleri kaliteyle harmanlayarak et, sebze ve bakliyat gibi ürünleri yerinden özenle seçiyoruz. Özel yazılım sistemimiz sayesinde anlık ciro, maliyet ve stok takibi yapabiliyoruz. Yeni franchise modeliyle, hem sektördeki dönüşüme öncülük etmek hem de tüm müşteri gruplarına hitap eden, lezzetli ve kaliteli dönerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

