"Yeni normalde çalışan verimliliği 'AntiZAN' ile artacak"

27 Temmuz 2020

COVID-19 salgınının hem çalışanların hem de işverenlerin çalışma modellerini sorgulamasını beraberinde getirdiğini kaydeden Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, yeni normalde esnek çalışmayı içeren hibrit çalışma modeline geçen ya da geçmeyi planlayan şirketlerin kafasında çalışan verimliliğini nasıl ölçerim sorusunun olduğunu söyledi.

Çalışanların ise iş günü ve mesai kavramını ortadan kalktığı bu çalışma modelinde iş-özel hayat dengesini koruma peşinde olduğunu aktaran Sarıyar, Aydos Yazılım olarak geliştirdikleri AntiZAN uygulamasıyla bu sorunları tamamen ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti.

AntiZAN'ın bir personel verimlilik uygulaması olduğunu belirten Sarıyar, Türkiye'nin iş yapış şekillerine uyumlu olarak geliştirilen uygulamanın makine öğrenmesiyle sürekli kendini geliştirerek kurumun ekosistemini anlayıp anlamlandırdığını açıkladı.

Aktiviteyi ölçüyor

Sadece ekran aktivitesini ölçerek çalışan AntiZAN'ın işverenin iş verimliliği arzusunu analizlerle karşıladını söyleyen Hüseyin Sarıyar, her bir bilgisayara kurulan uygulama ile çalışanın verimli zamanlarının ölçümlendiğini kaydetti. Sarıyar, ilave altyapı masrafı gerektirmeyen uygulamanın her şirket ve şirket içi gruplar için ayrı ayrı çalıştığını, bilgisayar çevrimdışı olduğunda bile ölçüme devam ettiğini aktardı.

Verimliliğin her şirkete, hatta şirket içindeki gruplara göre ayrı tanımı olduğunu belirten Sarıyar, şöyle konuştu:

"Herkese göre değişen verimlilik kavramı, ancak makine öğrenmesiyle çözülebilecek benzersiz bir altyapı. Sadece kurumu tanımak yetmiyor. Öncesinde ülkemizin kültürü, iş yapış şekilleri, yaşam biçimleri gibi derinlemesine analizlerin yapılarak anlamlandırılması gerekiyordu. AntiZAN'ı geliştirirken biz de bu konuya odaklandık. Yine her kurumun kendine özgü yapısına uyum sağlayabilecek akıllı yapıyı kurduk. Bütün bunları yaparken de, hiç bir veriyi tutmadan sadece aktivite ölçümlemesiyle herkese saygı gösteren bir verimlilik yazılımı oluşturduk. Türkiye'nin önemli kurum ve şirketleri verimliliğini AntiZAN'a teslim etti. Pandemi döneminde büyük ilgi gören uygulamamızın, normalleşmeyle birlikte daha da önem kazanacağına inanıyoruz."