Yeni normalleşmeye Tatilsepeti’nden sermaye artışı

06 Temmuz 2020

Yerli ve yabancı yatırımcıların hisseleri oranında katıldığı 20,5 milyon TL civarındaki bu sermaye artırışı, aynı zamanda yabancı yatırımcıların gözünden Türkiye’nin turizm pazarına olan güveni de gözler önüne seriyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen turizm sektörü oyuncularından Tatilsepeti, şirket olarak 20,5 milyon TL civarında büyük bir sermaye artışına gitti. Tüm dünyanın birbirinden uzaklaştığı ve sermaye ihtiyacını kredi aracılığı ile karşıladığı bu kritik dönemde ortaklarıyla işbirliği halinde olmaya devam eden Tatilsepeti, yabancı iş ortaklarının Türkiye’ye olan güvenini de kanıtlıyor.

Nakit sermayesine kesintisiz yatırım

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde, büyüme fırsatlarını yakalamak adına şirketin nakit sermayesinde artışa gitmeye hazırlanan Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti ortakları, bu süreçte teknolojik yatırımlara kesintisiz devam etmeyi hedefliyor.

Kriz dönemlerinin birtakım fırsatları da beraberinde getirdiğini söyleyen Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Kaan Karayal, “Finansal kaynakları sağlam şirketler, bu sıkıntılı günlerden güçlenerek çıkacaktır. Tatilsepeti, 2004 yılından beri Turizm sektöründeki “pazar yeri” iş modeli ile yegane örnek olmayı sürdürüyor. Pek çok yeniliğin sektördeki öncüsü olan Tatilsepeti, gelecekte de birçok konuda öncü olmaya devam edecek” diyerek sözlerine devam ediyor.

Seyahat yasaklarının en hızlı ve direkt olarak etki ettiği sektörlerden biri olan turizm zor günler geçirse de, bu sürecin kısa süre içerisinde normale dönmesini beklediklerini söyleyen Karayal, pandemi dönemiyle dijitalin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek şunları söylüyor: “Pandemi, internet üzerinden yapılan tüm alışverişler gibi, tatil alışverişlerinin de online dünyada artarak devam edeceğini gösterdi. Bu nedenle kriz zamanlarında dahi yatırımlara devam etmek, işlerimizin gelişimi ve sürekliliği açısından çok önemli. Şirket ortaklarımızın hepsi buna canı yürekten inanıyor. Yabancı ortaklarımızın da nakit sermaye artırımına katılması, ülkemize ve sektörümüze olan güvenin bir göstergesi. Bu zor günlerin kısa süre içerisinde geçeceğini ve turizm sektörünün hızla eski günlerine döneceğini düşünüyoruz.”

Misafirlerinin gönül rahatlığı ile tatil planı yapması için özenle çalışan Tatilsepeti ailesi, kötü günleri geride bırakarak tüm misafirlerini sağlıkla, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor.