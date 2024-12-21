Yeni Opel Grandland'ın Türkiye ön talep tarihi açıklandı

Opel, yeni Grandland otomobil modeli için Türkiye'de ön talep almaya aralık sonunda başlayacağını açıkladı. Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olan yeni Grandland, yenilikçi şasiyle sağlam sürüş deneyimi sunuyor ve aracın altındaki hava akışını tasarımı sayesinde optimize ediyor.

Hızlı şarj imkanı

Yeni Grandland Elektrik, Türkiye'de ilk etapta satışa sunulacak versiyonunda 73 kilovatsaat bataryayla birlikte yaklaşık 504 kilometre menzil sunacak. 210 hp güç ve 345 Nanometre doğrudan tork üreten elektrik motoru, sessiz sürüş deneyimi sunuyor. Isı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleriyle verimliliği artırarak menzil avantajı sağlayan araç, hızlı şarj istasyonlarında bataryasını yüzde 80 seviyesini yaklaşık 29 dakika doldurabilme özelliğiyle pratik kullanım imkanı tanıyor.

Hibrit tercih edenlere

Müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonu da tercih edilebilecek. 136 hp (100 kW) güç üreten, 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 28 hp (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla donatılan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan model, içten yanmalı motora sahip benzer bir araca kıyasla yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltırken, aynı zamanda sürüş konforunu önemli ölçüde artırıyor.