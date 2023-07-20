Yeni yatırımla İZDEMİR'in ham çelik üretimindeki payı yüzde 7’ye çıkacak

EDDMİB son olarak temmuz ayı yönetim kurulu toplantısını, İzmir Demir Çelik San. A.Ş.’nin (İZDEMİR) ev sahipliğinde gerçekleştirerek firmanın yeni çelikhane yatırımı, projeleri, çelik ve enerji üretimi konuları ile ilgili bilgi aldı. İZDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin, 1975 yılında inşaat demiri üretmek amacı ile Aliağa Ağır Sanayi Bölgesi’nde kurulan firmanın 47 yıldır sektörde üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Şahin, “2013 yılında ürün yelpazesini genişletmek amacıyla kurduğumuz yıllık 400 bin ton kapasiteli profil haddehanesi bizi profil üretiminde üst seviyelere taşıdı. Çelikhanemizde kendi inşaat demiri üretimimiz için kütük, profil haddehanesi için blum kütük ile Entegre Haddehane Tesislerinde 08–040 mm arası nervürlü inşaat demiri üretimimiz mevcut. İzmir Demir Çelik Sanayi olarak İzmir Aliağa Tesislerimizde 550 bin metrekare bir alanda yıllık 1.5 milyon ton sıvı çelik ve 1milyon ton nervürlü inşaat demiri ile 400 bin ton profil üretimi yapmaktayız” dedi.

Halil Şahin yeni yatırımları hakkında bilgi vererek, İzmir Demir Çelik olarak çelikhane tesisini yeni yatırımlarla iki kat büyütme kararı aldıklarını vurguladı. Şahin şunları söyledi: “Yeni yatırımımızla mevcut ham çelik üretimindeki ortalama yüzde 3,5 olan payımızı yüzde 7’ye yükselterek sektördeki yerimizi güçlendirmeyi ve katma değerli ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Ve elbette göz bebeği projemiz, yeni çelikhane yatırımı yıllık 1.6 milyon ton üretim kapasitesi olan bir yatırım olup firmamızın ham çelik üretimindeki payını yüzde 100 artıracağı, ayrıca düşük elektrik maaliyeti ve yüksek üretkenlik özelliğine sahip elektrik ark ocağı sayesinde rekabet gücümüzün önemli ölçüde artacağı kesindir.”