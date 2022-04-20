Yeni yönetmelik ile elektrikli araçlara ilginin artması bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şarj istasyonların kurulmasına ve işletilmesine yönelik “Şarj Hizmeti Yönetmeliği”ni Resmi Gazete'de yayımladı.

Yönetmeliğe göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK’dan konuya ilişkin alınan lisans kapsamında yürütülebilecek. Lisans almak isteyen tüzel kişilerin, gerekli bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden müracaat etmesi gerekiyor. Şarj ağı işletmecileri, lisans aldığı tarihten itibaren altı ay içinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçede şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak ve bu ünitelerin en az yüzde 5’i ile otoyol üzerindeki ünitelerin en az yüzde 50’sinin DC 50 KW ve üzeri güçte (hızlı şarj) olması gerekiyor.

Yönetmeliği değerlendiren şarj istasyonu şirketi Voltrun’ın Genel Müdürü Berkay Somalı, “Elektrikli araçların artması ve mobilizasyonunun sağlanması için şarj istasyonlarının ülke çapında yaygınlaşması önemli bir faktör. Bu bağlamda, şarj istasyonlarının kurulması ve şarj hizmetlerinin verilebilmesini düzenleyen kanun ve yönetmelik çalışmalarını yakından takip ettik. Deneyimlerimizi ve birikimlerimizi sürece katkı vermek adına ilgili kurum ve kuruşlarla şeffaf bir şekilde paylaştık. Biz de yönetmelikteki tanımıyla “Şarj Ağı İşletmecisi” olarak markamız Voltrun çatısı altında yatırımlarımıza hız vermeyi ve istasyon sayımızı bu yıl içerisinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"Elektrikli araçların önü açılmış oldu"

Somalı, “EPDK tarafından yönetilen süreç sonucunca, 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” ile birlikte ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşabilmesinin önü açılmış oldu. Yönetmelikte şarj hizmeti tanımlanmış; belirlenen yöntem ve prosedürlerle hizmetin kamuya verilmesinin önündeki engeller kaldırılmış oldu. Bu çalışmaya katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

"Sektöre yeni işletmeciler katılacak"

E-mobilite sektörüne yeni şarj ağı işletmecilerinin katılacağını öngördüklerini belirten Somalı, "Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ve Voltrun ağımızda kullandığımız “ezOperator Yazılım Platformunu”, kendi markalarıyla şarj hizmeti vermek isteyecek tüm şarj ağı işletmecilerine de sunuyoruz. Sözlerine devam eden Somalı, “Saha deneyimimiz ve uluslararası sektörel gelişmeleri yakından takip ederek geliştirdiğimiz ezOperator Yazılım Platformu ile yayınlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne uygun şekilde; markanıza özel şarj istasyon ağınızı kurmak, müşterilerinizi yönetmek, mobil uygulama ile uçtan uca şarj hizmetini elektrikli araç kullanıcılarına sunmak çok kolay.” şeklinde konuştu.