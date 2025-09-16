Yeni Zehralar yetiştirmek için 38 okul ile sporcu ağı kuruldu

Türk kadın voleybolu­nun gelişimine hem ulusal hem de ulus­lararası alanda önemli katkı­lar sunan VakıfBank Spor Ku­lübü, Bosna Hersek’te önemli bir işbirliğine imza attı. Sadece sportif başarılarıyla değil, ay­nı zamanda altyapı yatırımla­rı ve sosyal sorumluluk proje­leriyle de sektörün gelişimine yön veren kulüp, Bosna-Her­sek’teki 38 yerel voleybol oku­lu ile işbirliği anlaşması imza­ladı. Projenin ana hedefi, Bos­nalı genç kızları voleybolla tanıştırmak, yetenekli sporcu­ları keşfetmek ve onları Zeh­ra Güneş gibi Türk voleybolu­na kazandırmak. İşbirliği, Novi Travnik’te gerçekleştirilen, 38 okuldan bin 500 kız çocuğunun katıldığı etkinlikle duyurul­du. Etkinliğe Türkiye’den Va­kıfBank Genel Müdürü ve Va­kıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf­Bank Yönetim Kurulu üyeleri, VakıfBank Spor Kulübü yöne­ticileri, kulüp genel menajeri Banu Can Schürmann, kulüp altyapı menajeri Melis Gür­kaynak, antrenörler ile kaptan Zehra Güneş ve sporcular Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Nehir Kurtulan katıldı.

Yetenekli kızlar Türkiye’ye getirilecek

Vakıfbank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Baş­kanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Bosna’da 2018’de başladığı­mız yolculuğumuzu ülkenin tamamına yayacağız. Bugün Avrupa’da spor okulu açan ilk Türk spor kulübüyüz. Yete­nekli kızlarımızı altyapımı­za kazandıracağız” dedi. Üs­tünsalih, yeteneği ile öne çı­kan kızları, ailelerinin onayı ile İstanbul’a davet edecekle­rini belirterek, Türk voleybo­luna kazandıracaklarını söyle­di. Bosna Hersek’te 38 voleybol okulunda 2 bin civarında kızın eğitim aldığını dile getiren Ab­di Serdar Üstünsalih, “Ülke ge­nelindeki potansiyeli göz önü­ne aldığımızda, okul ve öğrenci sayımızın her geçen yıl artma­sını bekliyoruz. Buralarda ye­teneği ve azmiyle öne çıkan gençleri, ailelerinin de onayıy­la İstanbul’a davet edecek ve yeterli görmemiz halinde Va­kıfBank forması giydireceğiz. Bu sayede her iki ülkenin vo­leyboldaki gelişimlerine kat­kı sunmaya, Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular ye­tiştirmeye devam edeceğiz” di­ye konuştu.

“Bosna Hersek’te yüzlerce gencimize dokunacağız”

Bosna Hersek’te ilk voley­bol okulunu 2018 yılında açan VakıfBank’ın Türkiye’de de 10 okulu bulunuyor. Abdi Serdar Üstünsalih, “Voleyboldaki ba­şarılarımızı Bosna Hersek’te de devam ettirmek için 2018 yılından bu yana bir proje yü­rütüyoruz. Saraybosna’da bu­lunan okulumuzda bugüne ka­dar Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk. Bu oku­lumuzda öne çıkan, profesyo­nel voleybolcu olma ışığını gös­teren 10 kızımızı, İstanbul’a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giyemeye devam edecek. Tür­kiye’deki arkadaşlarına sundu­ğumuz tüm imkanları kendi­lerine sunuyoruz. Türkiye’nin en iyi okullarından birinde eği­tim almalarını ve VakıfBank Spor Sarayı’nda bulunan loj­manlarımızda konaklamaları­nı sağlıyoruz. Sağlık ve yaşam giderlerini karşılıyoruz. Bosna Hersek’ten gelen kızlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Evlat­larını bize emanet eden ailele­rinin de gönüllerini ferah tutu­yoruz” ifadelerini kullandı.

“Parayı reklam yerine, kız çocuklarına harcıyoruz”

VakıfBank’ın aktif büyüklükte ‘en büyük’ ikinci banka olduğunu söyleyen Abdi Serdar Üstünsalih, “Ama reklam harcamalarında yedinci sıradayız. Biz reklama değil kızlarımıza harcamayı tercih ediyoruz. Voleybol için devasa bütçeler gerekmiyor” dedi. Yüzde 66’sı krediler olmak üzere toplam 4.5 trilyon TL aktif büyüklüğü bulunan VakıfBank, 7.8 milyar dolar sürdürülebilir temalı fonlama ile çevreye ve sürdürülebilir büyümeye yatırım yapmış durumda. 26.2 milyon müşterisi bulunan bankanın yaklaşık 23 bin çalışanı, 975 adet şubesi bulunuyor

‘En çok şampiyon’ oldu 3 kez Guinness’e girdi

Türkiye voleyboluna 40 yıldır hizmet eden ve dünya çapında şampiyonluklara imza atan VakıfBank Spor Kulübü, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım unvanıyla 2024 yılında Guinness Dünya Rekorları’na üçüncü kez girdi. Bugün Milli Takım’da da oynayan, Avrupa ve Dünya şampiyonu birçok sporcuyu yetiştiren VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 10 voleybol okulunda her yıl bin 500 kız çocuğunu voleybolla tanıştırıyor. VakıfBank Spor Kulübü, bugüne kadar; 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 14 Sultanlar Ligi, 9 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası şampiyonlukları kazandı.

“Spor okullarına girmek için torpil isteyenler var”

VakıfBank Kadın Voleybol takımının ve Türkiye Voleybol Milli takımının başarılarından sonra, kadın voleyboluna ilginin çok arttığını söyleyen Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’de bin 300’ün üzerinde öğrencimiz var. Okullarımızda eğitim almak için sırada bekleyen, torpil isteyenler var. Altyapıya çok önem veren bir kulübüz. Franchise vermiyor, kendi okullarımız açıyoruz. Türkiye’de potansiyel gördüğümüz yeni illerde okul açacağız. Azerbaycan’dan davet aldık, orada da okul açmayı düşünüyoruz” dedi.



VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Ayça, “VakıfBank ile tanışmam 3-4 yaşlarında ilk bankta çekilen fotoğrafla oldu. Kaderim o zaman yazılmış” dedi.

VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank, Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: “Ülkemizin risk primi ve derecelendirme notlarında iyileşmeler yaşanırken, değişen küresel finansal koşullar ve artan jeopolitik riskler, bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getirdi. İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki, 5 yıl vadeli ve uygun maliyetli murabaha işlemi hem VakıfBank’a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesi. Etkin bilanço yönetimi kapsamında, yurtdışı kaynak maliyetlerimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini daha da artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bankamız seçici kredi politikamız doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerini desteklemeye devam edecek.”