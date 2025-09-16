Yeni Zehralar yetiştirmek için 38 okul ile sporcu ağı kuruldu
Kadın voleybolunda 40 yıldır Türkiye’yi temsil eden VakıfBank Spor Kulübü, Bosnalı genç kızların hayallerine dokunmak için harekete geçti. Ülkede yaklaşık 2 bin kızın eğitim aldığı 38 voleybol okulu ile işbirliği anlaşması yapan kulüp, burada yetişecek yetenekli kızları Türkiye’ye davet ederek, altyapısına kazandıracak.
Türk kadın voleybolunun gelişimine hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli katkılar sunan VakıfBank Spor Kulübü, Bosna Hersek’te önemli bir işbirliğine imza attı. Sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda altyapı yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de sektörün gelişimine yön veren kulüp, Bosna-Hersek’teki 38 yerel voleybol okulu ile işbirliği anlaşması imzaladı. Projenin ana hedefi, Bosnalı genç kızları voleybolla tanıştırmak, yetenekli sporcuları keşfetmek ve onları Zehra Güneş gibi Türk voleyboluna kazandırmak. İşbirliği, Novi Travnik’te gerçekleştirilen, 38 okuldan bin 500 kız çocuğunun katıldığı etkinlikle duyuruldu. Etkinliğe Türkiye’den VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Yönetim Kurulu üyeleri, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, kulüp genel menajeri Banu Can Schürmann, kulüp altyapı menajeri Melis Gürkaynak, antrenörler ile kaptan Zehra Güneş ve sporcular Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Nehir Kurtulan katıldı.
Yetenekli kızlar Türkiye’ye getirilecek
Vakıfbank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Bosna’da 2018’de başladığımız yolculuğumuzu ülkenin tamamına yayacağız. Bugün Avrupa’da spor okulu açan ilk Türk spor kulübüyüz. Yetenekli kızlarımızı altyapımıza kazandıracağız” dedi. Üstünsalih, yeteneği ile öne çıkan kızları, ailelerinin onayı ile İstanbul’a davet edeceklerini belirterek, Türk voleyboluna kazandıracaklarını söyledi. Bosna Hersek’te 38 voleybol okulunda 2 bin civarında kızın eğitim aldığını dile getiren Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülke genelindeki potansiyeli göz önüne aldığımızda, okul ve öğrenci sayımızın her geçen yıl artmasını bekliyoruz. Buralarda yeteneği ve azmiyle öne çıkan gençleri, ailelerinin de onayıyla İstanbul’a davet edecek ve yeterli görmemiz halinde VakıfBank forması giydireceğiz. Bu sayede her iki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“Bosna Hersek’te yüzlerce gencimize dokunacağız”
Bosna Hersek’te ilk voleybol okulunu 2018 yılında açan VakıfBank’ın Türkiye’de de 10 okulu bulunuyor. Abdi Serdar Üstünsalih, “Voleyboldaki başarılarımızı Bosna Hersek’te de devam ettirmek için 2018 yılından bu yana bir proje yürütüyoruz. Saraybosna’da bulunan okulumuzda bugüne kadar Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk. Bu okulumuzda öne çıkan, profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul’a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giyemeye devam edecek. Türkiye’deki arkadaşlarına sunduğumuz tüm imkanları kendilerine sunuyoruz. Türkiye’nin en iyi okullarından birinde eğitim almalarını ve VakıfBank Spor Sarayı’nda bulunan lojmanlarımızda konaklamalarını sağlıyoruz. Sağlık ve yaşam giderlerini karşılıyoruz. Bosna Hersek’ten gelen kızlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Evlatlarını bize emanet eden ailelerinin de gönüllerini ferah tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
“Parayı reklam yerine, kız çocuklarına harcıyoruz”
VakıfBank’ın aktif büyüklükte ‘en büyük’ ikinci banka olduğunu söyleyen Abdi Serdar Üstünsalih, “Ama reklam harcamalarında yedinci sıradayız. Biz reklama değil kızlarımıza harcamayı tercih ediyoruz. Voleybol için devasa bütçeler gerekmiyor” dedi. Yüzde 66’sı krediler olmak üzere toplam 4.5 trilyon TL aktif büyüklüğü bulunan VakıfBank, 7.8 milyar dolar sürdürülebilir temalı fonlama ile çevreye ve sürdürülebilir büyümeye yatırım yapmış durumda. 26.2 milyon müşterisi bulunan bankanın yaklaşık 23 bin çalışanı, 975 adet şubesi bulunuyor
‘En çok şampiyon’ oldu 3 kez Guinness’e girdi
Türkiye voleyboluna 40 yıldır hizmet eden ve dünya çapında şampiyonluklara imza atan VakıfBank Spor Kulübü, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım unvanıyla 2024 yılında Guinness Dünya Rekorları’na üçüncü kez girdi. Bugün Milli Takım’da da oynayan, Avrupa ve Dünya şampiyonu birçok sporcuyu yetiştiren VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 10 voleybol okulunda her yıl bin 500 kız çocuğunu voleybolla tanıştırıyor. VakıfBank Spor Kulübü, bugüne kadar; 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 14 Sultanlar Ligi, 9 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası şampiyonlukları kazandı.
“Spor okullarına girmek için torpil isteyenler var”
VakıfBank Kadın Voleybol takımının ve Türkiye Voleybol Milli takımının başarılarından sonra, kadın voleyboluna ilginin çok arttığını söyleyen Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’de bin 300’ün üzerinde öğrencimiz var. Okullarımızda eğitim almak için sırada bekleyen, torpil isteyenler var. Altyapıya çok önem veren bir kulübüz. Franchise vermiyor, kendi okullarımız açıyoruz. Türkiye’de potansiyel gördüğümüz yeni illerde okul açacağız. Azerbaycan’dan davet aldık, orada da okul açmayı düşünüyoruz” dedi.
VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Ayça, “VakıfBank ile tanışmam 3-4 yaşlarında ilk bankta çekilen fotoğrafla oldu. Kaderim o zaman yazılmış” dedi.
VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni kaynak
VakıfBank, Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: “Ülkemizin risk primi ve derecelendirme notlarında iyileşmeler yaşanırken, değişen küresel finansal koşullar ve artan jeopolitik riskler, bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getirdi. İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki, 5 yıl vadeli ve uygun maliyetli murabaha işlemi hem VakıfBank’a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesi. Etkin bilanço yönetimi kapsamında, yurtdışı kaynak maliyetlerimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini daha da artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bankamız seçici kredi politikamız doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerini desteklemeye devam edecek.”